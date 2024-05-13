هدف الجزيري يُبقى الأمل في القاهرة.. الزمالك يخسر من بركان بذهاب نهائي الكونفدرالية

أبقى هدف سيف الدين الجزيري على أمل الزمالك في التتويج بلقب الكونفدرالية، بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في ذهاب النهائي أمام نهضة بركان المغربي في لقاء أقيم على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية.

تقدم نهضة بركان بهدفي إيسوفو دايو وعادل تاحيف في الشوط الأول، وقلص سيف الدين الجزيري الفارق في بداية الشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد المقبل 19 مايو، لحسم البطل.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.







































التشكيل

قاد أحمد سيد "زيزو" وسامسون أكينيولا وسيف الجزيري هجوم الزمالك.

وبدأ محمد شحاتة بجوار نبيل عماد خط الوسط.

في المقابل بدأ يوسف مهيري وفاليري ياسين في هجوم نهضة بركان.

وصف المباراة

في الثواني الأولى أظهر نهضة بركان رغبته في تسجيل هدف مبكر بعرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من يوسف فحلي من داخل منطقة الجزاء لم تشكل خطورة على مرمى عواد في الثانية 37 من انطلاق صافرة البداية.

الضغط المغربي استمر بالحصول على ركنيتين في الدقائق الـ 7 الأولى.

وطالب لاعبو بركان بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط الفحلي داخل منطقة الجزاء، وانتظر الحكم قرار تقنية الفيديو.

وعاد بيتر واويرو حكم اللقاء الكيني لمطالعة اللعبة بنفسه واحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 11 بسبب وجود تدخل من حسام عبد المجيد على قدم الفحلي.

وانبرى القائد إيسوفو دايو لركلة الجزاء وسددها أرضية على يمين عواد معلنا تقدم نهضة بركان بالهدف الأول في الدقيقة 13.

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وبدأ الزمالك الخروج من مناطقه الدفاعية وبالفعل تحصل على أول ركلة ركنية في الدقيقة 20.

واستمر استحواذ الأبيض لكن دون خطورة، وفي الدقيقة 29 أرسل زيزو ركلة حرة غير مباشرة صوب المرمى شتتها الدفاع لركنية بصعوبة.

وفي الدقيقة 31 أدرك عادل تاحيف الهدف الثاني لنهضة بركان برأسية سكنت شباك عواد الذي لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد عقب ركلة ثابتة نفذها محمد المرابط بالقرب من الركلة الركنية.

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لم يشكل الزمالك أي خطورة وفي الدقيقة 43 جاءت أخطر فرص الأبيض، عرضية من أحمد فتوح بعد مراوغة رائعة للمدافع من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ورأسية من الجزيري أبعدها الحارس حمزة الحمياني ببراعة بعيدا عن شباكه.

اجتسب الحكم 6 دقائق وقت بدلا من الضائع للشوط الأول بتقدم أًصحاب الأرض بثنائية دون مقابل.

الشوط الثاني

لم ينتظر الزمالك سوى دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني وسجل سيف الجزيري برأسية أكثر من رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الهدف الأول بعد عرضية متقنة من زيزو من الجهة اليمنى.

ويعد الهدف هو السادس للمهاجم التونسي مع الزمالك في الموسم الجاري والثاني في الكونفدرالية.

كما وصل زيزو للصناعة رقم 5 في الكونفدرالية هذا الموسم لفريقه الزمالك، وهي المساهمة التاسعة له بعدما سجل 4 أهداف في البطولة.

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حاول الجزيري مجددا تهديد مرمى الحمياني بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 49.

سيطر الزمالك على الكرة وتحسن الأداء الدفاعي في الشوط الثاني للأبيض كثيرا عكس الأول.

وفي الدقيقة 59 سدد حمزة موساوي كرة قوية أبعدها الدفاع لركنية.

وعاد أصحاب الأرض مجددا بمحاولات هجومية بحثا عن الهدف الثالث، فارتطمت تسديدة يوسف ميهري بعارضة عواد العلوية في الدقيقة 62.

وتألق عواد وتصدى لفرصة موساوي الذي توغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء الزمالك وسدد كرة أبعدها عواد ببراعة ثم شتتها الدفاع بعيدا في الدقيقة 63.

وأجرى معين الشعباني المدير الفني لأصحاب الأرض تغيير أول بمشاركة حمزة السمومي بدلا من عادل تاحيف صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأهدر زيزو بتسديدة أرضية فرصة التعادل حيث مرت كرته بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 67.

ورد جوزيه جوميز بتغيير أول للزمالك بمشاركة إبراهيما نداي بدلا من سامسون أكينيولا في الدقيقة 69.

هدأت أحداث المباراة في الدقائق التالية، ودفع الشعباني بـ 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 77 لتنشيط أداء فريقه.

استمر الهدوء حتى بداية الوقت بدلا من الضائع مع استحواذ للاعبي الفريق المغربي لكن تماسك لاعبي الزمالك حال عن أي خطورة محققة على مرمى عواد.

وتحصل سيف الجزيري على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي في منتصف الملعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

واقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب حاملا لعلم فلسطين.

ثم أجرى جوميز تغييرا ثانيا في اللقاء بمشاركة ناصر منسي بدلا من نبيل عماد الذي خرج متأثرا بإصابة عضلية.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لحمزة موساوي بسبب اعتراضه بشكل غير لائق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة في بركان بانتظار الحسم في القاهرة.

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