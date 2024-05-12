السادس في الموسم.. الجزيري يسجل لـ الزمالك ضد نهضة بركان

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الأول في شباك نهضة بركان المغربي نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام في المغرب.

ونجح الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بضربة رأسية بعد عرضية من زيزو.

لتصبح النتيجة تقدم نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

ويعد الهدف هو السادس للمهاجم التونسي مع الزمالك في الموسم الجاري والثاني في الكونفدرالية.

كما وصل زيزو للصناعة رقم 5 في الكونفدرالية هذا الموسم لفريقه الزمالك، وهي المساهمة التاسعة له بعدما سجل 4 أهداف في البطولة.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة.

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