أرتيتا عن توتنام وسيتي: الكل يلعب بشرف.. وفتحنا صندوق الأحلام

ألقى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالضغط على غريمه توتنام قبل مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة في سباق الترتيب.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "كل شيء على المحك ولا هامش للخطأ منذ يناير. يجب أن نواصل الفوز".

وأضاف "تاريخنا في أولد ترافورد لم يكن يشجع على التفاؤل، ولكننا وجدنا طريقنا للفوز وهذا يفشي الكثير عن رغبتنا".

وعن إمكانية فوز توتنام على مانشستر سيتي قال: "خبرتي في هذا الدوري على مر 20 عامًا تقول إن أي فريق يمكنه الفوز على أي فريق".

وأوضح "هناك فرق لا تملك ضرورات للعب ولكن الكل يلعب بنزاهة واحترام".

وأكمل "نعرف أننا بحاجة للنتائج ونحتاج لفعل ما علينا في آخر مباراة واليوم أردنا طرق هذا الباب وفتح صندوق الأحلام حتى اليوم الأخير".

وواصل "عدم الفوز يشجعك على الفوز أكثر ويجعلك أكثر استعدادًا وثقة للفوز في سياقات مختلفة".

واختتم "27 فوزًا في الدوري الإنجليزي هو أكبر رقم في تاريخ هذا النادي في 130 عامًا، هذا ليس تقدمًا فقط بل تاريخ، وهذا صعب خصوصًا في الدوري الذي نلعب به الآن".

وحقق أرسنال فوزا غاليا على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أرسنال رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

سيتي يلعب يوم الأربعاء ضد توتنام، وإن فاز يسترد الصدارة، أما إن تعادل فيتساوى مع أرسنال، ولكن يظل في المركز الثاني بفارق 3 أهداف.

الجولة الأخيرة يوم الأحد 19 مايو ستشهد الحسم النهائي، حيث يلعب أرسنال ضد إيفرتون، ومانشستر سيتي ضد وست هام.