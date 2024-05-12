منافس الأهلي - الترجي يقترب من لقب الدوري بفوز مثير على النجم الساحلي

واصل الترجي خطواته من أجل التتويج بلقب الدوري التونسي، وذلك بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق الترجي فوزه الرابع في مجموعة التتويج بالدوري التونسي، ليصل إلى النقطة 12 في الصدارة من 7 مباريات، بفارق 5 نقاط عن اتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني.

وذلك قبل 3 جولات على نهاية الدوري.

بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند النقطة 8 في المركز الخامس بالمجموعة.

تقدم النجم الساحلي في الدقيقة 13 عن طريق راقي العواني، قبل أن يتعادل الترجي في الدقيقة 18 بهدف سجله البرازيلي رودريجو رودريجز.

ثم سجل الترجي الهدف الثاني عن طريق حسام الدين غشة، قبل أن يتعادل النجم الساحلي في الدقيقة 68 بهدف سجله صالح برهومي.

وأخيرا سجل الترجي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 85 بقدم المدافع ياسين مرياح.

وتعد المباراة هي الأخيرة للترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة يوم السبت 25 مايو الجاري.