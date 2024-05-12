الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي

بدأ الأهلي الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي سيواجه فيه الترجي التونسي.

وخاض الأهلي مرانه الجماعي اليوم الأحد في ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مباراة بلدية المحلة أمس السبت في الدوري، تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباته تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وحقق الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين لهدف في آخر مباراة قبل مواجهة الترجي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة يوم السبت 25 مايو الجاري.