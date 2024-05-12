تشكيل نهضة بركان – ثنائي هجومي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

الأحد، 12 مايو 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

نهضة بركان المغربي

دفع معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة الزمالك.

ويلعب نهضة بركان ضد الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ي المباراة التي تقام في المغرب.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالآتي:

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المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: إيسوفو دايو – عبد الحق عسال – حمزة الموساوي - عادل تحيف

الوسط: يوسف الفحلي – أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري

الهجوم: يوسف مهيري – فاليري ياسين

وكان تشكيل الزمالك الذي يعتمد عليه جوزيه جوميز جاء كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

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