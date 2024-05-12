تشكيل نهضة بركان – ثنائي هجومي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

دفع معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة الزمالك.

ويلعب نهضة بركان ضد الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ي المباراة التي تقام في المغرب.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالآتي:

المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: إيسوفو دايو – عبد الحق عسال – حمزة الموساوي - عادل تحيف

الوسط: يوسف الفحلي – أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري

الهجوم: يوسف مهيري – فاليري ياسين

وكان تشكيل الزمالك الذي يعتمد عليه جوزيه جوميز جاء كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.