تشكيل نهضة بركان – ثنائي هجومي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية
الأحد، 12 مايو 2024 - 21:12
كتب : FilGoal
دفع معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة الزمالك.
ويلعب نهضة بركان ضد الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ي المباراة التي تقام في المغرب.
وجاء تشكيل نهضة بركان كالآتي:
المرمى: حمزة حمياني
الدفاع: إيسوفو دايو – عبد الحق عسال – حمزة الموساوي - عادل تحيف
الوسط: يوسف الفحلي – أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري
الهجوم: يوسف مهيري – فاليري ياسين
وكان تشكيل الزمالك الذي يعتمد عليه جوزيه جوميز جاء كالآتي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي.
خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.
وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.