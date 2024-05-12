الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد

الأحد، 12 مايو 2024 - 20:45

كتب : FilGoal

هافيرتز

حقق أرسنال فوزا غاليا على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

ورفع أرسنال رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

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سيتي يلعب يوم الأربعاء ضد توتنام، وإن فاز يسترد الصدارة، أما إن تعادل فيتساوى مع أرسنال، ولكن يظل في المركز الثاني بفارق 3 أهداف.

الجولة الأخيرة يوم الأحد 19 مايو ستشهد الحسم النهائي، حيث يلعب أرسنال ضد إيفرتون، ومانشستر سيتي ضد وست هام.

أما مانشستر يونايتد فقد تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثامن.

الضربة الأولى والأخيرة

البداية أتت بركنية لأرسنال في الدقيقة 9 أرسلها بوكايو ساكا ليلعبها جابرييل بالرأس ولكن فوق العارضة.

وفي الدقيقة 20 سجل تروسار الهدف بوضعية سانحة للغاية، بعد تمريرة من كاي هافيرتز.

وسدد تاكيهيرو تومياسو لاعب أرسنال في الدقيقة 28 ولكن الكرة ارتدت من الدفاع.

وفي الدقيقة 37 سقط اماد ديالو داخل منطقة جزاء أرسنال مطالبا بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها.

شوط ما قبل النهاية

من جديد حاول أرسنال بركنية من ساكا وصلت إلى ويليام ساليبا لتمر رأسيته فوق العارضة في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 61 سدد أليخاندرو جارناتشو على حدود المنطقة لتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 67 حل جابرييل مارتينيلي بدلا من ديكلان رايس.

فيما سدد سفيان أمرابط في الدقيقة 75 لتصطدم الكرة بالدفاع.

وحل ويلي كامبوالا بدلا من جوني إيفانز في دفاع يونايتد.

وحاول جارناتشو من جديد في الدقيقة 78 لتمر الكرة بجوار القائم.

وتصدى أندري أونانا لتسديدة خطيرة من مارتينيلي في الدقيقة التالية.

وأتى جابرييل جيسوس بدلا من ساكا في الدقيقة 82، بينما تحرك يونايتد بـ 3 تبديلات بعد 5 دقائق، بنزول كريستيان إريكسن وأوماري فورسون وإيثان ويتلي بدلا من سفيان أمرابط وأرون وان بيساكا وراسموس هويلوند.

وأخيرا حل ياكوب كيفيور وجورجينيو بدلا من مارتن أوديجارد وتوماس بارتي في الدقيقة 93.

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