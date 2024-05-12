دعما للقضية.. منتخب سيدات فلسطين يخوض ودية ضد فريق إيرلندي

الأحد، 12 مايو 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف منتخب فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب فلسطين للسيدات إلى العاصمة الإيرلندية، دبلن.

واتجهت بعثة فلسطين لخوض مباراة ودية مع نادي بوهيميان الإيرلندي.

وتأتي هذه المباراة بدوعة من النادي الإيرلندي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

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المباراة تأتي أيضا كإحياء للذكرة الـ 76 للنكبة.

المنتخب الوطني للسيدات يصل إيرلندا للعب مباراة ودية في ذكرى النكبة

وحظت البعثة باستقبال حافل في المطار من طرف الجالية الفلسطينية والمناصرين الإيرلنديين للقضية الفلسطينية وشهد الاستقبال رفع أعلام البلدين والهتاف بالحرية لفلسطين.

فلسطين أيرلندا
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