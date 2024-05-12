دعما للقضية.. منتخب سيدات فلسطين يخوض ودية ضد فريق إيرلندي

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب فلسطين للسيدات إلى العاصمة الإيرلندية، دبلن.

واتجهت بعثة فلسطين لخوض مباراة ودية مع نادي بوهيميان الإيرلندي.

وتأتي هذه المباراة بدوعة من النادي الإيرلندي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

المباراة تأتي أيضا كإحياء للذكرة الـ 76 للنكبة.

وحظت البعثة باستقبال حافل في المطار من طرف الجالية الفلسطينية والمناصرين الإيرلنديين للقضية الفلسطينية وشهد الاستقبال رفع أعلام البلدين والهتاف بالحرية لفلسطين.