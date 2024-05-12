أول مدرب مصري في الكونغو الديمقراطية.. محمد فتحي يواصل غزو القارة ويتولى تدريب موتيما

تعاقد نادي موتيما بيمبي الكونغولي مع المدير الفني المصري محمد فتحي حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد.

وأصبح فتحي أول مدير فني مصري يتولى تدريب فريق بالكونغو الديمقراطية.

ويستهدف الفريق حصد لقب كأس الكونغو الديمقراطية والتي يحمل لقبها في آخر موسمين، والأكثر تتويجا بها برصيد 14 لقبا.

وصرّح فتحي لـ FilGoal.com: "أخوض تجربة جديدة في دوري قوي يمتلك 4 فرق تشارك قاريا كل موسم، ونادي موتيما بيمبي من أعرق الفرق في البلاد ويمتلك شعبية جارفة مثلا الأهلي والزمالك في مصر".

وأضاف "سأكون أول مدرب مصري في البلاد، وأجيد التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية".

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉 𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙎𝙐𝙇𝙄𝙈𝘼𝙉 𝙁. 𝒊𝒔 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒖𝒔 ✅️#yourwelcome #DCMP pic.twitter.com/p8DPGr81li — DARING CLUB MOTEMA PEMBE (@dcmp_officiel) May 11, 2024

وأوضح "نسعى للتتويج بلقب كأس الكونغو، وسنبدأ المشور أحد يومي 23-24 مايو الجاري".

وأكمل "أمتلك الرخصة التدريبية A من كاف منذ عام 2014 وسأحصل على الرخصة CAF PRO في شهر يوليو المقبل.

وسبق أن خاض فتحي تجارب عديدة مختلفة في القارة الإفريقية، بقيادة يوسيفية برشيد المغربي ونابسا ستارز الزامبي وقاده لأول مرة في تاريخه للتأهل لبطولة قارية وأيضا كابوي واريورز الزامبي، وكذلك باور ديناموز وهايلاندرز الزيمبابوي.

وحقق موتيما بيمبي من قبل لقب الدوري الكونغولي في 12 مناسبة سابقة آخرها 2008، كما حصد لقب كأس الكؤوس الإفريقية في 1994.

وينافس الفريق الموسم الجاري في مرحلة الهبوط من الدوري الكونغولي ويتواجد في المجموعة الثانية.

ولم يشارك الفريق في الكونفدرالية الموسم الجاري بسبب عدم حصوله على رخصة المشاركة من كاف.

وتوقف مشواره القاري الموسم الماضي في دور المجموعات للكونفدرالية التي حقق اتحاد العاصمة الجزائري لقبها.