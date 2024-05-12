التشكيل - كاسيميرو مستمر في دفاع مانشستر يونايتد.. وأرسنال بلا تغييرات للمباراة الرابعة

أعلن كل من إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أرسنال على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجيزي الممتاز.

ويشهد تشكيل مانشستر يونايتد استمرار تواجد كاسيميرو كقلب دفاع مغ غياب الثلاثي برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز رغم مشاركته في التدريبات.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: دوجو دالوت – كاسيميرو – جوني إيفانز – أرون وان بيساكا.

الوسط: كوبي ماينو – سفيان أمرابط – سكوت مكتومناي.

ألهجوم: أماد ديالو – راسموس هيولاند – أليخاندرو جارناتشو.

بينما يدخل أرسنال المباراة بنفس التشكيل للمباراة الرابعة على التوالي.

وجاء تشكيل أرسنال بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – تاكيهيرو تومياسو.

الوسط: مارتن أوديجارد – توماس بارتي – ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة وفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة.