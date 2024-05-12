قبل مواجهة نهضة بركان.. نتائج إيجابية للزمالك في نهائيات إفريقيا وتتويج حتمي في هذه الحالة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة منافسه نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية اليوم الأحد في المغرب.

وللزمالك صولات وجولات في نهائيات البطولات القارية طوال تاريخه ويعتبر الأكثر تحقيقا للبطولات الإفريقية القرن الماضي.

ويستعرض FilGoal.com مباريات الزمالك النهائية في البطولات القارية التي خاضها قبل مواجهة نهضة بركان.

دوري أبطال إفريقيا

تألق جمال عبد الحميد 1984

لاقى الزمالك خصمه شوتينج ستارز في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 1984.

وقاد جمال عبد الحميد القلعة البيضاء في مباراة الذهاب في مصر وتمكن من تسجيل هدفين وانتهى اللقاء بهدفين دون رد.

وانتصر الزمالك أيضا في مباراة الإياب في نيجيريا بهدف عكسي من مدافع شوتينج ستارز ليحسم الزمالك أول لقب دوري أبطال إفريقيا له.

يونس يستلم الراية من عبد الحميد

في نسخة 1986 تسلم أيمن يونس راية التألق من جمال عبد الحميد وذلك في مواجهة أفريكا سبورتس الكوت ديفواري.

وأحرز يونس هدفين الزمالك في مباراة الذهاب في مصر وانتهت المباراة بهدفين دون رد.

وفي لقاء الإياب في كوت ديفوار خسر الزمالك بهدفين ليتم لعب ركلات ترجيح وهنا انتصر الفارس الأبيض بنتيجة 4-2 ويتوج بالبطولة.

تتويج دون أهداف

نسخة 1993 هي الأولى التي يلعب فيها الزمالك ذهاب النهائي خارج مصر إذ واجه أشانتي كوتوكو في غانا وتمكن من الخروج من المباراة دون تلقي أي أهداف وتعادل 0-0.

وفي مباراة الإياب في مصر لم يسجل أي من الفريقين ولذلك تو التوجه إلى ركلات الترجيح وانتصر الزمالك 7-6.

وسجل كل من عفت نصار وحسين عبد اللطيف وإيمانويل أمونيكي ومصطفى إبراهيم وسامي الشيشيني وأيمن منصور وأشرف يوسف.

بينما أهدر كل من خالد الغندور وإسماعيل يوسف ركلتيهما الترجيحية.

نهائي آخر على التوالي

وصل الفارس الأبيض لنهائي آخر على التوالي في نسخة 1994 وواجه الترجي التونسي.

وواجه الزمالك خصمه في مباراة الذهاب في مصر وتعادل دون أهداف ليصعب موقفه في مباراة الإياب.

وبالفعل هُزم الزمالك من الترجي في الإياب في تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نهائي مشابه

خاض الزمالك نسخة 1996 ليس فقط ضد شوتينج ستارز الذي واجهه من قبل، بل خاض مباراة الذهاب في نيجيريا مثلما سيحدث ضد نهضة بركان.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في نيجيريا، وانتصر بنفس النتيجة في مباراة الإياب في مصر.

وحسم الزمالك الفوز بالبطولة بركلات الترجيح 5-4.

الرقصة الأخيرة

توج الزمالك بأخر دوري أبطال إفريقيا في عام 2002 عندما واجه الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الأبيض مباراة الذهاب في المغرب وخرج بتعادل دون أهداف.

وكان بطل مباراة الإياب هو تامر عبد الحميد الذي سجل هدف الفوز وانتهى اللقاء 1-0 ليرف الزمالك أخر بطولة من دوري أبطال إفريقيا.

لعنة جنوب إفريقيا

تواجه الفرق المصرية صعوبة في جنوب إفريقيا خاصة ضد ماميلودي صن داونز، وهنا تواجه معه الزمالك في نسخة 2016.

وخسر الزمالك من صن داونز في مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

وفاز الزمالك في مباراة الإياب بهدف دون رد لكن لم يكن كافيا للتتويج باللقب.

نهائي القرن

لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا يلاقي الزمالك خصمه الاهلي وذلك في نسخة 2020.

وهذه النسخة كانت من مباراة واحدة وخسر الزمالك اللقب بهدفين مقابل هدف.

ليلة رمضانية في الكونفدرالية

لعب الزمالك مباراة النهائي في بطولة الكونفدرالية مرة من قبل في نسخة 2019 وكانت في شهر رمضان.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب من نهضة بركان بهدف دون رد في المغرب، قبل أن ينتصر في الإياب ببرج العرب بنفس النتيجة من محمود علاء بركلة جزاء.

وتوج الزمالك بالبطولة بركلات الترجيح 5-3.

أما في بطولة كأس السوبر الإفريقي فتوج الزمالك بها 4 مرات

السوبر أيمن منصور

واجه الزمالك غريمه الأهلي في السوبر الإفريقي 1994، وفاز الأبيض بالبطولة بعد تسديدة من أيمن منصور.

ولقب أيمن منصور بالسوبر بعد التتويج بهذه البطولة.

بطولة مصرية أخرى

واجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في السوبر نسخة 1997 وانتهى اللقاء دون أهداف.

وتوج الزمالك بركلات الترجيح 4-2.

نسخة 2001

خسر الزمالك كأس السوبر الإفريقي الوحيد في تاريخه في 2001 ضد هارتس أوف أوك الغاني بهدفين دون رد.

نسخة 2003

انتصر الزمالك على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي أهداف الزمالك بينما أحرز جيلوم داسادي هدف الوداد.

التتويج الأخير 2020

خاض الزمالك أخر مباراة سوبر إفريقي في 2020 ضد الترجي وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز للقلعة البيضاء كل من يوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي (2).

بينما أحرز للترجي رؤوف بن غيث.

وتوجت القلعة البيضاء ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية مرة في عام 2000.

وواجه الزمالك كانون ياوندي الكاميروني وفاز في الذهاب 4-1 وخسر في الإياب 2-0.