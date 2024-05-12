المندوه: هدفنا نتيجة تساعدنا في الإياب.. ونشكر الجانب المغربي ونتمنى ألا تحدث مشكلة تحكيمية

الأحد، 12 مايو 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

الزمالك

أشاد حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة الزمالك باستقبال الجانب المغربي للبعثة قبل مواجهة نهضة بركان.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وقال حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة الزمالك عبر قناة dmc: "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان لإراحتنا قبل مواجهة الإياب، ومعنويات اللاعبين مرتفعة وهناك تركيز من الجميع".

أخبار متعلقة:
بعد 5 ساعات.. نفاد تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان عودة اللون الأسود.. الزمالك يعلن قميصه الثالث لموسم 2023-24 خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ضد نهضة بركان وأسعارها مؤتمر عمر جابر: الزمالك لا يخلق الأعذار.. وكنا نتمنى تواجد شيكابالا معنا

وشدد "نشكر الجانب المغربي عن طريق نهضة بركان بسبب استقبالنا بشكل رائع في المغرب ولم نواجه أي مشكلة حتى الآن وشهدنا استقبال أخوي حقيقي".

وتابع "معظم الجماهير القادمة لمساندة الزمالك في المدرجات قادمين من الدار البيضاء وشاهدنا المدرج المخصص لهم".

وبسؤاله عن بيان الاعتراض على حكام الفيديو أجاب "لم يحدث أي تغيير ونتمنى ألا تحدث أي مشكلة في المباراة خاصة بالتحكيم، لا أريد الحديث عن جنسية الحكم ولكن الاتحاد الإفريقي كان عليه تجنب الأمر".

وكان الزمالك قد تقدم باحتجاج بسبب جنسية حكم الفيديو التونسي وهي نفس جنسية معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان.

أما عن غياب قائد الفريق فأوضح "سبب عدم سفر شيكابالا مع البعثة هو إصابته فقط وعدم قدرته على القدوم إلى المغرب، شيكابالا له دور كبير جدا مع الفريق حتى خارج الملعب".

وشدد "لدينا 11 لاعبا داخل الملعب أمام نهضة بركان وكلنا ثقة فيهم جميعا وتحمل مسؤولية النادي والجماهير وتحقيق النتيجة المنتظرة".

واختتم المندوه تصريحاته "كنت لا أريد أن أتحدث عن الأمر حاليا بسبب تركيزنا على مباراة الذهاب فقط، ولكن هناك مكافآت تم رصدها حال تحقيق لقب الكونفدرالية".

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
قبل مواجهة نهضة بركان.. نتائج إيجابية للزمالك في نهائيات إفريقيا وتتويج حتمي في هذه الحالة مواعيد مباريات الأحد 12 مايو.. الزمالك في نهائي الكونفدرالية وقمة بإنجلترا بعد 5 ساعات.. نفاد تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ضد نهضة بركان وأسعارها مؤتمر عمر جابر: الزمالك لا يخلق الأعذار.. وكنا نتمنى تواجد شيكابالا معنا مؤتمر جوميز: استقررت على بديل مصطفى شلبي.. والزمالك يثق في قدراته مؤتمر الشعباني: نعاني من بعض الغيابات ضد الزمالك.. وأتمنى أن تكون نتيحة مباراة الذهاب مريحة
أخر الأخبار
قبل مواجهة نهضة بركان.. نتائج إيجابية للزمالك في نهائيات إفريقيا وتتويج حتمي في هذه الحالة 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
المندوه: هدفنا نتيجة تساعدنا في الإياب.. ونشكر الجانب المغربي ونتمنى ألا تحدث مشكلة تحكيمية 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخامس على التوالي.. بدون مساهمة من ميسي إنتر ميامي يقلب تأخره لفوز بثلاثية أمام مونتريال 59 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 12 مايو.. الزمالك في نهائي الكونفدرالية وقمة بإنجلترا ساعة | الكرة الإفريقية
هولشتاين كيل يتأهل لأول مرة في تاريخه لـ الدوري الألماني 11 ساعة | الكرة الأوروبية
تحديد سعة استاد القاهرة وملعبان بدون جماهير.. رابطة الأندية تكشف مستجدات زيادة الحضور 11 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - اليوم الأول للدور الثاني.. تأهل 8 مصريين في بطولة العالم 11 ساعة | رياضات أخرى
ميلان يكتسح كالياري بخماسية احتفالا بعيد الأم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 4 قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة