المندوه: هدفنا نتيجة تساعدنا في الإياب.. ونشكر الجانب المغربي ونتمنى ألا تحدث مشكلة تحكيمية

أشاد حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة الزمالك باستقبال الجانب المغربي للبعثة قبل مواجهة نهضة بركان.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وقال حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة الزمالك عبر قناة dmc: "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان لإراحتنا قبل مواجهة الإياب، ومعنويات اللاعبين مرتفعة وهناك تركيز من الجميع".

وشدد "نشكر الجانب المغربي عن طريق نهضة بركان بسبب استقبالنا بشكل رائع في المغرب ولم نواجه أي مشكلة حتى الآن وشهدنا استقبال أخوي حقيقي".

وتابع "معظم الجماهير القادمة لمساندة الزمالك في المدرجات قادمين من الدار البيضاء وشاهدنا المدرج المخصص لهم".

وبسؤاله عن بيان الاعتراض على حكام الفيديو أجاب "لم يحدث أي تغيير ونتمنى ألا تحدث أي مشكلة في المباراة خاصة بالتحكيم، لا أريد الحديث عن جنسية الحكم ولكن الاتحاد الإفريقي كان عليه تجنب الأمر".

وكان الزمالك قد تقدم باحتجاج بسبب جنسية حكم الفيديو التونسي وهي نفس جنسية معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان.

أما عن غياب قائد الفريق فأوضح "سبب عدم سفر شيكابالا مع البعثة هو إصابته فقط وعدم قدرته على القدوم إلى المغرب، شيكابالا له دور كبير جدا مع الفريق حتى خارج الملعب".

وشدد "لدينا 11 لاعبا داخل الملعب أمام نهضة بركان وكلنا ثقة فيهم جميعا وتحمل مسؤولية النادي والجماهير وتحقيق النتيجة المنتظرة".

واختتم المندوه تصريحاته "كنت لا أريد أن أتحدث عن الأمر حاليا بسبب تركيزنا على مباراة الذهاب فقط، ولكن هناك مكافآت تم رصدها حال تحقيق لقب الكونفدرالية".