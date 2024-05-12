مواعيد مباريات الأحد 12 مايو.. الزمالك في نهائي الكونفدرالية وقمة بإنجلترا

يلعب فريق الزمالك ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

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الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال في الجولة 37 من المسابقة.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

المحترفون

يلعب مصطفى محمد مع فريق نانت أمام ليل ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

بينما يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه فريق إسطنبول سبور في تمام السابعة مساء.

الدوري التونسي

يستضيف الترجي فريق النجم الساحلي في تمام السابعة والنصف مساء ضمن منافسات المرحلة الختامية من الدوري.

ويعتبر ذلك اللقاء هو البروفة الأخيرة للفريق التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.