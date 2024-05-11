مصيلحي لـ في الجول: العشري أغلق هاتفه وهذا موقفنا من استقالته

السبت، 11 مايو 2024 - 21:49

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - محمد مصيلحي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن موقفه الرسمي من استقالة طارق العشري المدير الفني للفريق.

وقال مصيلحي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة يرفض استقالة طارق العشري بالإجماع".

وأضاف "لن نحاسب بالقطعة والتقييم في نهاية الموسم".

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وأوضح "العشري أغلق هاتفه ونحن سنصل له لجعله يتراجع عن قرار الاستقالة. المدرب يواجه ضغوط جماهيرية وكذلك نحن كمجلس إدارة".

ماذا حدث؟

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري استقالته من تدريب الفريق رغم الفوز على المقاولون العرب.

وانتصر زعيم الثغر على ذئاب الجبل بنتيجة 1-0 في الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال العشري عبر أون تايم سبورتس 2: "أحترم نفسي وتاريخي ولا أجد التقدير، أعلن رحيلي عن تدريب الاتحاد، وأترك الفريق في مركز آمن، وقدمت ما لدي واللاعبون تحملوا المسؤولية".

وأتم "تقدمت باستقالتي من تدريب الاتحاد لأنني تعرضت لإهانة لم أشهدها في مسيرتي أُثناء قيادة الفريق".

وقاد العشري الفريق السكندري في 26 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وحقق الفوز في 12 وتعادل في 8 وخسر 6.

وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفا واستقبل 30.

ويترك العشري تدريب الفريق في المركز الرابع بالدوري برصيد 35 نقطة من 22 مباراة.

كما ودع كأس الرابطة المصرية من نصف نهائي بالخساراة من سيراميكا كليوباترا 1-0.

محمد مصيلحي طارق العشري
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