عودة اللون الأسود.. الزمالك يعلن قميصه الثالث لموسم 2023-24

السبت، 11 مايو 2024 - 21:40

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك عن قميصه الثالث للموسم الجاري 2023-24.

وجاء القميص الجديد لنادي الزمالك باللون الأسود مع خطوط ذهبية.

وكتب النادي عبر حسابه: "بينما يسعى أبطال النادي الملكي لتحقيق البطولة".

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وأضاف "نفخر بالكشف عن القميص الثالث الأسود مع التفاصيل الذهبية والذي يعكس هيبة وفخامة التاريخ العريق".

ولأول مرة منذ 2018-19 سيرتدي لاعبو الزمالك القميص الأسود والذي سبق وأن ارتداه من تصميم شركة "بوما" الألمانية حينها، وهو الموسم الذي توج فيه الأبيض بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

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ويرتدي لاعبو الزمالك الموسم الحالي قميصين، الأساسي هو الأبيض والمصحوب بالخطين الحُمر، ويأتي القميص الثاني باللون الأرزق.

ويستعد الزمالك لخوض نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، حيث يخوض الذهاب في المغرب غدا.

وسيخوض الأبيض الإياب يوم الأحد الموافق 19 مايو. (يمكنك حجز التذاكر من هنـا).

ويأمل الأبيض في حصد لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019.

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