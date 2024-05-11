عودة اللون الأسود.. الزمالك يعلن قميصه الثالث لموسم 2023-24
السبت، 11 مايو 2024 - 21:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك عن قميصه الثالث للموسم الجاري 2023-24.
وجاء القميص الجديد لنادي الزمالك باللون الأسود مع خطوط ذهبية.
وكتب النادي عبر حسابه: "بينما يسعى أبطال النادي الملكي لتحقيق البطولة".
وأضاف "نفخر بالكشف عن القميص الثالث الأسود مع التفاصيل الذهبية والذي يعكس هيبة وفخامة التاريخ العريق".
بينما يسعى أبطال النادي الملكي لتحقيق البطولة 🏆
نفخر بالكشف عن القميص الثالث الأسود مع التفاصيل الذهبية والذي يعكس هيبة وفخامة التاريخ العريق 👑⚜️#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/HM3f0jAQvE— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 11, 2024
ولأول مرة منذ 2018-19 سيرتدي لاعبو الزمالك القميص الأسود والذي سبق وأن ارتداه من تصميم شركة "بوما" الألمانية حينها، وهو الموسم الذي توج فيه الأبيض بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.
ويرتدي لاعبو الزمالك الموسم الحالي قميصين، الأساسي هو الأبيض والمصحوب بالخطين الحُمر، ويأتي القميص الثاني باللون الأرزق.
ويستعد الزمالك لخوض نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، حيث يخوض الذهاب في المغرب غدا.
وسيخوض الأبيض الإياب يوم الأحد الموافق 19 مايو. (يمكنك حجز التذاكر من هنـا).
ويأمل الأبيض في حصد لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019.