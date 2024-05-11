لأول مرة منذ 689 يوما.. شريف إكرامي يعود للمشاركة مع بيراميدز في الدوري

السبت، 11 مايو 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز

عاد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز للمشاركة في الدوري المصري لأول مرة منذ 689 يوما.

وشارك إكرامي كبديل ضد المصري لتعويض أحمد الشناوي الذي خرج مصابا قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

ويحل بيراميدز متصدر ترتيب الدوري ضيفا ثقيلا على المصري في الجولة 22 من الدوري المصري باستاد برج العرب في الإسكندرية.

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ولأول مرة يخوض إكرامي مباراة في الدوري المصري منذ المشاركة ضد إيسترن كومباني في الجولة 22 من موسم 2021-22 وانتهت بالفوز 3-0 حينها لفريقه.

ولم يشارك إكرامي في 64 مباراة منذ ذلك الحين في مسابقة الدوري المصري، حيث غاب عن المشاركة تماما الموسم الماضي وفي النصف الأول من الموسم الجاري.

واكتفى الحارس البالغ 40 عاما بالمشاركة الموسم الماضي في مباراة واحدة جاءت ضد هلال الساحل في الدور التمهيدي الأول والذي انتهى بالفوز بنتيجة 7-0.

ولم يتواجد إكرامي في قائمة فريقه لمدة شهرين في النصف الثاني من الموسم الماضي مع بيراميدز بعد إيقافه بسبب المنشطات. (طالع التفاصيل)

ويعد ذلك الظهور الأول لإكرامي مع بيراميدز الموسم الجاري.

وخاض إكرامي من قبل 73 مباراة مع بيراميدز خرج بشباك نظيفة في 37 واستقبل 58 هدفا في جميع المسابقات.

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