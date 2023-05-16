شريف إكرامي يكشف قصة المنشطات الكاملة وإيقافه.. ونصيحة لزملائه

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

صور من تقديم شريف كرامي لاعبا لـ بيراميدز - من الحساب الرسمي للنادي

كشف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز تفاصيل تعرضه للإيقاف لمدة شهرين بداعي حصوله على منشطات.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز لمدة شهرين. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com: "كاف قرر إيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين تنتهي في 28 مايو الجاري".

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: كاف قرر إيقاف إكرامي لمدة شهرين شريف إكرامي يعلق على قرار إيقافه من قبل كاف بسبب المنشطات بيراميدز: هذا موقفنا إذا أقيم نهائي الكأس دون فيديو.. وحقيقة منشطات إكرامي هاني سعيد: نتمنى تعثر الأهلي ليقل فارق النقاط.. وموقف عقود إكرامي والسعيد وإبراهيم عادل

وكل ما جاء لسان إكرامي عبر حسابه على "تويتر":

"القصة بدأت يوم 12 فبراير في مباراة الجيش الملكي المغربي، أجريت عينة عشوائية لفحص المنشطات وهو ما مررت بها أكثر من مرة، وأجريت التحليل ورحلت".

"تفاجأت يوم 26 مارس بخطاب وصل للنادي عبر الاتحاد المصري من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإيجابية عينة المنشطات الخاصة بي، ومن هنا بدأت القصة".

"شعرت بالذهول والصدمة ولم أكن أعلم ماذا أفعل، هناك من طلب مني إجراء تحليل عينة أخرى، ولم أكن أعرف ماذا حدث وكيف أصبحت في هذا الوضع، كان لابد أن أرد على الخطاب بعد 24 ساعة من وصوله، أكثر ما كان يهمني هو معرفة الحقيقة".

"لم أفعل شيء خاطي والأمر تطلب بعض الوقت لترتيب أوراقي، قلت إنني لن أجري تحليل لعينة أخرى وأريد الحصول على جلسة استماع حتى لا يتم عقابي لأنني لم أكن أعرف العواقب حينها".

"ماذا حدث من البداية؟ أتدرب كثيرا من أجل الحفاظ على لياقتي في أفضل شكل، لدي هوس بلياقتي ووزني حتى أصبح لائقا لأنني أحب الكرة والتدريبات".

"لم ألعب كثيرا الموسم الجاري، وطلبت من الصيدلية ترشيح دواء لي يساعدني لتقليل معدلات الأكل لدي والطبيب رشح لي دواء وهم يعرفون هويتي كلاعب كرة قدم، سألت الطبيب الخاص بي قبل تناول الجرعات وأخبرني أن الأمر لن يؤثر عليّ".

"تناولت الدواء ولم نعلم جميعا سواء أنا أو الطبيب أو حتى الصيدلي أن ما كُتب على نشرة الدواء ليس ضمن محتوياته".

"لحسن الحظ كتبت اسم الدواء قبل إجراء التحليل مع كاف، وللأسف الدواء احتوى على مادة فعالة ضمن المواد المحظورة وهو ما لم أكن أعلمه، وبمجرد أنني كتبته قبل إجراء التحليل أظهرت حسن نيتي وخاصة أن هناك بعض العناصر الأخرى التي تجعلني لا أفكر في الحصول على مواد منشطة: عدم خوضي الكثير من المباريات هذا الموسم، تاريخي الإيجابي في التحاليل السابق وأنني خُدعت في الدواء".

"بالفعل أرسلت لهيئة الدواء المصري طلبا بإيقاف تداول هذا الدواء حتى لا يتعرض أي لاعب لهذا الأمر".

"حضرت جلسة الاستماع دون محامي أو طبيب ولم أشعر أنني متهم ولا أريد أن يصل هذا المنظر للناس في لجنة الانضباط، وأردت شرح الأمر بشكل جيد من وجهة نظري لهم، لأنني أفضل من يحكي تفاصيل القصة التي مررت بها، كما كنت أشعر بالظلم وأردت إيصال ذلك قبل الجلسة بالبريد الإلكتروني حيث أكدت حضوري بمفردي".

"فيفا وكاف يقولان إن أي مادة تدخل جسم اللاعب هي مسؤوليته، وأثبتت أن المادة لا تُحسن الأداء ولا تؤثر على أداء الفريق، وقرروا اتخاذ قرارا لا يؤثر مسيرتي خاصة أنني سأدخل في مفاوضات لتجديد عقدي ومع وصولي لعمر 39 عاما".

"ما سأقوله من أجل زملائي حتى لا يتعرضون لنفس الموقف، بعد صدور القرار بيوم شعرت أنني لا استحق ذلك لأني لم أفعل أي شيء خاطئ، الكل ضحية دواء مغشوش".

"أنصحهم ألا تحصل على دواء مجهول المصدر ولا تعرف أصله أو الشركة المنتجة، إذا لم تعرف ذلك لابد أن تستعين بمن تستشيره حتى لا تؤثر على مستقبلك".

موعد عودة إكرامي يعني أن إيقاف الحارس بدأ منذ 28 مارس الماضي.

وغاب إكرامي عن قائمة بيراميدز في شهر أبريل الماضي سواء بالكونفدرالية الإفريقية أو الدوري المصري.

واكتفى إكرامي الموسم الجاري بخوض مباراة واحدة بقميص بيراميدز جاءت ضد هلال الساحل في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

شريف إكرامي بيراميدز في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من نادي الاتحاد يكشف لـ في الجول التطورات بشأن الدعم الخاص بالفرع الجديد الأهلي يعين محمد كامل مستشارا تسويقيا لشركات النادي مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1) - (1) فاركو.. الشوط الثاني مباراة ودية ضد فريق الشباب في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي.. وإصابة الشناوي نتيجة مكررة.. سموحة وفيوتشر يتعادلان بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين في الأهلي التشكيل - وادي وجوليوس يقودان هجوم طلائع الجيش.. وغوما أساسي مع فاركو الأول منذ 10 مباريات.. المقاولون يعود لطريق الانتصارات بثنائية في الحدود
أخر الأخبار
شريف إكرامي يكشف قصة المنشطات الكاملة وإيقافه.. ونصيحة لزملائه 28 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من نادي الاتحاد يكشف لـ في الجول التطورات بشأن الدعم الخاص بالفرع الجديد 46 دقيقة | الدوري المصري
المدعي العام الإسباني يحقق في قضية فساد بين برشلونة وفالنسيا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي يعين محمد كامل مستشارا تسويقيا لشركات النادي ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا – إنتر (0) - (0) ميلان.. تعادل سلبي مستمر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1) - (1) فاركو.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
مباراة ودية ضد فريق الشباب في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي.. وإصابة الشناوي ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي لـ في الجول: متمسك باعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت