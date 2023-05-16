شريف إكرامي يكشف قصة المنشطات الكاملة وإيقافه.. ونصيحة لزملائه

كشف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز تفاصيل تعرضه للإيقاف لمدة شهرين بداعي حصوله على منشطات.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز لمدة شهرين. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com: "كاف قرر إيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين تنتهي في 28 مايو الجاري".

وكل ما جاء لسان إكرامي عبر حسابه على "تويتر":

"القصة بدأت يوم 12 فبراير في مباراة الجيش الملكي المغربي، أجريت عينة عشوائية لفحص المنشطات وهو ما مررت بها أكثر من مرة، وأجريت التحليل ورحلت".

"تفاجأت يوم 26 مارس بخطاب وصل للنادي عبر الاتحاد المصري من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإيجابية عينة المنشطات الخاصة بي، ومن هنا بدأت القصة".

"شعرت بالذهول والصدمة ولم أكن أعلم ماذا أفعل، هناك من طلب مني إجراء تحليل عينة أخرى، ولم أكن أعرف ماذا حدث وكيف أصبحت في هذا الوضع، كان لابد أن أرد على الخطاب بعد 24 ساعة من وصوله، أكثر ما كان يهمني هو معرفة الحقيقة".

"لم أفعل شيء خاطي والأمر تطلب بعض الوقت لترتيب أوراقي، قلت إنني لن أجري تحليل لعينة أخرى وأريد الحصول على جلسة استماع حتى لا يتم عقابي لأنني لم أكن أعرف العواقب حينها".

"ماذا حدث من البداية؟ أتدرب كثيرا من أجل الحفاظ على لياقتي في أفضل شكل، لدي هوس بلياقتي ووزني حتى أصبح لائقا لأنني أحب الكرة والتدريبات".

"لم ألعب كثيرا الموسم الجاري، وطلبت من الصيدلية ترشيح دواء لي يساعدني لتقليل معدلات الأكل لدي والطبيب رشح لي دواء وهم يعرفون هويتي كلاعب كرة قدم، سألت الطبيب الخاص بي قبل تناول الجرعات وأخبرني أن الأمر لن يؤثر عليّ".

"تناولت الدواء ولم نعلم جميعا سواء أنا أو الطبيب أو حتى الصيدلي أن ما كُتب على نشرة الدواء ليس ضمن محتوياته".

"لحسن الحظ كتبت اسم الدواء قبل إجراء التحليل مع كاف، وللأسف الدواء احتوى على مادة فعالة ضمن المواد المحظورة وهو ما لم أكن أعلمه، وبمجرد أنني كتبته قبل إجراء التحليل أظهرت حسن نيتي وخاصة أن هناك بعض العناصر الأخرى التي تجعلني لا أفكر في الحصول على مواد منشطة: عدم خوضي الكثير من المباريات هذا الموسم، تاريخي الإيجابي في التحاليل السابق وأنني خُدعت في الدواء".

"بالفعل أرسلت لهيئة الدواء المصري طلبا بإيقاف تداول هذا الدواء حتى لا يتعرض أي لاعب لهذا الأمر".

"حضرت جلسة الاستماع دون محامي أو طبيب ولم أشعر أنني متهم ولا أريد أن يصل هذا المنظر للناس في لجنة الانضباط، وأردت شرح الأمر بشكل جيد من وجهة نظري لهم، لأنني أفضل من يحكي تفاصيل القصة التي مررت بها، كما كنت أشعر بالظلم وأردت إيصال ذلك قبل الجلسة بالبريد الإلكتروني حيث أكدت حضوري بمفردي".

"فيفا وكاف يقولان إن أي مادة تدخل جسم اللاعب هي مسؤوليته، وأثبتت أن المادة لا تُحسن الأداء ولا تؤثر على أداء الفريق، وقرروا اتخاذ قرارا لا يؤثر مسيرتي خاصة أنني سأدخل في مفاوضات لتجديد عقدي ومع وصولي لعمر 39 عاما".

"ما سأقوله من أجل زملائي حتى لا يتعرضون لنفس الموقف، بعد صدور القرار بيوم شعرت أنني لا استحق ذلك لأني لم أفعل أي شيء خاطئ، الكل ضحية دواء مغشوش".

"أنصحهم ألا تحصل على دواء مجهول المصدر ولا تعرف أصله أو الشركة المنتجة، إذا لم تعرف ذلك لابد أن تستعين بمن تستشيره حتى لا تؤثر على مستقبلك".

قصة المنشطات الكاملة.. ليه ظهرت و ازاي انتهت.. ومعلومات مهمه لزملائي و لكل رياضي محترف.. و اتمني القصة وتفاصيلها و المعلومات اللي فيها تكون سبب ان محدش يتحط ابدا في الموقف ده. 𝐖𝐀𝐃𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐇𝐈𝐁𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑 قائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة… pic.twitter.com/miCgFvMr5R — SherifEkramy (@SEkramyofficial) May 16, 2023

موعد عودة إكرامي يعني أن إيقاف الحارس بدأ منذ 28 مارس الماضي.

وغاب إكرامي عن قائمة بيراميدز في شهر أبريل الماضي سواء بالكونفدرالية الإفريقية أو الدوري المصري.

واكتفى إكرامي الموسم الجاري بخوض مباراة واحدة بقميص بيراميدز جاءت ضد هلال الساحل في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.