مصدر من الاتحاد لـ في الجول: جلسة بين مصيلحي والعشري لمناقشة الاستقالة

السبت، 11 مايو 2024 - 19:30

كتب : عمرو نبيل

طارق العشري - محمد مصيلحي

أوضح مصدر مسؤول من الاتحاد السكندري عقد جلسة بين محمد مصيلحي رئيس النادي وطارق العشري لحثه على التراجع عن الاستقالة.

وأعلن العشري استقالته على الهواء مباشرة عقب الفوز على المقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول من الاتحاد لـ FilGoal.com: "طارق العشري لم يبلغ اللاعبين بقرار الاستقالة، وأعلنها على الهواء مباشرة".

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وأكمل "محمد مصيلحي رئيس النادي سيعقد معه جلسة غدا الأحد لحثه على التراجع عن الاستقالة".

وانتصر زعيم الثغر على ذئاب الجبل بنتيجة 1-0 في الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال العشري عبر أون تايم سبورتس 2: "أحترم نفسي وتاريخي ولا أجد التقدير، أعلن رحيلي عن تدريب الاتحاد، وأترك الفريق في مركز آمن، وقدمت ما لدي واللاعبون تحملوا المسؤولية".

وأتم "تقدمت باستقالتي من تدريب الاتحاد لأنني تعرضت لإهانة لم أشهدها في مسيرتي أُثناء قيادة الفريق".

وقاد العشري الفريق السكندري في 26 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وحقق الفوز في 12 وتعادل في 8 وخسر 6.

وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفا واستقبل 30.

ويترك العشري تدريب الفريق في المركز الرابع بالدوري برصيد 35 نقطة من 22 مباراة.

كما ودع كأس الرابطة المصرية من نصف نهائي بالخساراة من سيراميكا كليوباترا 1-0.

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