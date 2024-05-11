"تعرضت لإهانة لم أشهدها في مسيرتي".. العشري يعلن استقالته من تدريب الاتحاد

السبت، 11 مايو 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

طارق العشري

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري استقالته من تدريب الفريق رغم الفوز على المقاولون العرب.

وانتصر زعيم الثغر على ذئاب الجبل بنتيجة 1-0 في الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال العشري عبر أون تايم سبورتس 2: "أحترم نفسي وتاريخي ولا أجد التقدير، أعلن رحيلي عن تدريب الاتحاد، وأترك الفريق في مركز آمن، وقدمت ما لدي واللاعبون تحملوا المسؤولية".

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وأتم "تقدمت باستقالتي من تدريب الاتحاد لأنني تعرضت لإهانة لم أشهدها في مسيرتي أُثناء قيادة الفريق".

وقاد العشري الفريق السكندري في 26 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وحقق الفوز في 12 وتعادل في 8 وخسر 6.

وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفا واستقبل 30.

ويترك العشري تدريب الفريق في المركز الرابع بالدوري برصيد 35 نقطة من 22 مباراة.

كما ودع كأس الرابطة المصرية من نصف نهائي بالخساراة من سيراميكا كليوباترا 1-0.

طارق العشري الاتحاد الدوري المصري
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