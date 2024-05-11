توتنام يجدد آماله ويرسل بيرنلي إلى الدرجة الثانية.. ولوتون يقترب من اللحاق به

تغلب توتنام هوتسبر على بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

تقدم جاكوب برون لارسن في الدقيقة 25، وتعادل بيدرو بورو في الدقيقة 32.

وأخيرا سجل ميكي فان دي فين هدف الفوز في الدقيقة 82.

النتيجة تركت توتنام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا الرابع، ليقاتل للرمق الأخير على بطاقة دوري أبطال أوروبا.

أما بيرنلي فقد تأكدت عودته إلى دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، برصيد 24 نقطة في المركز التاسع عشر، ليصبح ثاني الهابطين رسميا رفقة شيفيلد يونايتد الأخير برصيد 16 نقطة.

شيفيلد واصل نتائجه الكارثية بالخسارة أمام إيفرتون بهدف عبد الله دوكوريه في الدقيقة 31.

وهذه النتيجة تركت إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، وذلك بعد خصم 8 نقاط من رصيده بعقوبة إدارية.

لوتون تاون آخر المنافسين مع نوتنجهام على تفادي الهبوط، تلقى ضربة موجعة أمام وست هام يونايتد بفقدان تقدمه 1-0 إلى الخسارة 3-1.

وتقدم لوتون بهدف سامبي لوكونجا في الدقيقة 6، بينما عاد وست هام بثلاثية جيمس وارد براوز وتوماس سوتشيك وجورج إيرثي في الدقائق 54 و66 و77.

النتيجة تركت لوتون في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نوتنجهام الذي لم يلعب بعد ضد تشيلسي.

نقطة واحدة لنوتنجهام أو عدم فوز لوتون في الجولة الأخيرة على فولام يحسم هبوط لوتون، أما في حالة التساوي، فإن لوتون سيهبط على الأرجح أيضا، نظرا لأن فارق أهدافه (-31)، مقابل (-18) لنوتنجهام.

نيوكاسل يونايتد تعادل مع ضيفه برايتون بهدف لكل فريق، حيث تقدم برايتون بهدف جويل فيلتمان في الدقيقة 18، وتعادل شون لونجستاف في الدقيقة 45+5.

نيوكاسل الآن في المركز السادس برصيد 57 نقطة، في المقعد المؤهل لدوري المؤتمر، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد السابع والثامن، ولكل منهما مباراة أقل.

أما برايتون فقد رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر.

وأخيرا تغلب برينتفورد على بورنموث في مباراة مثيرة للغاية، افتتحها برايان مبومو في الدقيقة 87، وتعادل دومينيك سولانكي في الدقيقة 90، ثم سجل يوان ويسا هدف الفوز في الدقيقة 95.

برينتفورد رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأخيرا فاز كريستال بالاس على ولفرهامبتون 3-1، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف عن ولفرهامبتون الذي تراجع للمركز الثالث عشر.