تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بلدية المحلة.. وعودة ياسر إبراهيم للدكة

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لقيادة هجوم الأهلي من جديد وظهر في تشكيل فريقه الأساسي ضد بلدية المحلة.

ويلعب الأهلي ضد بلدية المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب غزل المحلة.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات، وعاد محمود متولي للمشاركة في الدفاع بجوار رامي ربيعة.

كما عاد ياسر إبراهيم من جديد للظهور على مقاعد بدلاء الأهلي بعد فترة من الغياب للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – كهربا – رضا سليم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي – كريم فؤاد – كريم وليد – أفشة – محمد الضاوي – حسين الشحات – ياسر إبراهيم – عمر كمال – أنتوني موديست

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.