جوارديولا: من حق الناس توجيه النقد؟ الأولى أن يغضبوا لأسباب أخرى أكبر تحدث في العالم

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي أنه من حق الناس الغضب على أشياء أخرى تحدث في ذلك العالم أكبر من كرة القدم.

وتحدث الإسباني خلال المؤتمر الصحفي أمس عشية مواجهة فولام في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالفوز 4-0 ظهر اليوم.

وأجاب بيب ردا على سؤال صحفي هل ترى نفسك رئيسا لـ فيفا أو يويفا في المستقبل لحل المشكلات، قائلا: "بالطبع لا، لا أحب ارتداء رابطة العنق، أفضل ارتداء الأحذية الرياضية، ولا أحب الاجتماعات وحضور حفلات العشاء الرسمية وهذا النوع من الأشياء".

وردا على أنه لم يترأس المنظمات أبرز الأشخاص الرياضيين قائلا: "لا أغتقد ذلك، يحتاج ذلك لأشخاص جاهزين وأنا لست كذلك، إذا تولى أحد الرياضيين هذا المنصب سيتخذ القرارات الأفضل للمنظمة وليس لباقي الأمور".

وأكمل "حتى عندما تقول أن بعض الأشخاص ينتقدون الفريق، هذا عادل بشكل كاف، لكن سأدافع عن فريقي، ولدي اهتماماتي، وسأدافع عن النادي، ومن حق كل شخص آخر فعل ذلك أيضا، أنت كصحفي وكل المنظمات والمؤسسات المختصة في كرة القدم، أتفهم ذلك".

وأتم مشددا "من حق الناس توجيه النقد في كرة القدم ومن حقي الدفاع عن فريقي. البعض يغضب تجاه ذلك؟ من الأولى أن يغضبوا لأسباب أخرى أكبر تحدث في العالم. الناس الآن لا يهتمون سوى بما يحدث في منازلهم. نحن نجلس هنا ولا نفعل أي شيء تجاه ما يحدث، ولكن يوما ما سيصل الأمر إلى هنا حيث نتواجد. العالم مليء بالظلم وكل شخص لا يهتم سوى بنفسه".

*إجابة بيب جوارديولا تبدأ في هذا السياق تبدأ من الدقيقة الخامسة وحتى السابعة.

وانتصر سيتي بنتيجة 4-0 على فولام وانقض على الصدارة بشكل مؤقت قبل مواجهة أرسنال لمانشستر يونايتد غدا الأحد.

ووصل سيتي للنقطة 85 بهذا الفوز متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من 36 مباراة، مبتعدا عن أرسنال الوصيف بفارق نقطتين.

ويمتلك سيتي فرصة حصد لقب جديد الموسم الجاري حيث سيلتقي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنهاية الشهر الجاري.