تشكيل ريال مدريد - 10 تبديلات من أنشيلوتي ضد غرناطة الهابط منذ قليل

السبت، 11 مايو 2024 - 17:46

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد 10 تبديلات في تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة.

ويلعب ريال مدريد ضد غرناطة في الجولة 35 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب لوس كارمينيس.

ودفع أنشيلوتي بالمدافع الألماني أنطونيو روديجير فقط من اللاعبين الأساسيين في تشكيل فريقه، مع إجراء 10 تبديلات أخرى على التشكيل الذي لعب ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

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يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تأكد هبوط غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وذلك بعد فوز ريال مايوركا على لاس بالماس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – إيدير ميليتاو – فران جارسيا

الوسط: لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا – داني سيبايوس

الهجوم: أردا جولار – براهيم دياز – خوسيلو

ريال مدريد بطل الدوري الإسباني يمتلك 87 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز الـ19 برصيد 21 نقطة.

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