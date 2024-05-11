مؤتمر عمر جابر: الزمالك لا يخلق الأعذار.. وكنا نتمنى تواجد شيكابالا معنا

السبت، 11 مايو 2024 - 16:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر جابر

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على أن ترتيب فريقه بالدوري لا يعسك مستواه الحقيقي لخوضه عدد مباريات أقل من الفرق الأخرى.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان غدا الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شيكابالا أسطورة ولاعب كبير كنا نتمنى تواجده معنا ولكن الإصابة حرمت الفريق من خدماته ونثق في جميع اللاعبين بصفوف الفريق وتعويض الغيابات".

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وتابع "الزمالك فريق ويجب على الجميع احترامه والنادي لا يشتكي أو يخلق الأعذار قبل أي مباريات مهمة كما يزعم البعض".

وواصل "الزمالك جدد دماء الفريق في الفترة الماضية وحصد العديد من البطولات المحلية وهو دائما المرشح الأول لأي بطولة يشارك بها".

وأضاف "ترتيب الزمالك في الدوري لا تعكس مستوى الفريق لأن الفريق خاض عدد مباريات أقل بسبب عدم انتظام المسابقة".

وأتم "أتمنى تحقيق بطولة قارية مع الزمالك والفوز بكأس الكونفدرالية هذا الموسم".

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم الأحد الموافق 19 مايو.

الزمالك كأس الكونفدرالية عمر حابر
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