مؤتمر جوميز: استقررت على بديل مصطفى شلبي.. والزمالك يثق في قدراته

شدد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على أنه قد استقر على بديل مصطفى شلبي ضد نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان غدا الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عدم خسارة الزمالك لأي مباراة بكأس الكونفدرالية خلال الفترة الماضية دليل على أن الفريق يؤدي بشكل جيد ويعطينا دوافع كبيرة".

وواصل "جميع لاعبي الفريق المتواجدين في الفريق على أتم الجاهزية للمباراة وليس من العدل للمجموعة الموجودة التحدث عن اللاعبين الغائبين".

وتابع "استقررت على بديل مصطفى شلبي في مباراة الذهاب وسنخوض مواجهة صعبة".

وشدد "نهضة بركان من الفرق الكبيرة ويلعب بشراسة دفاعية كبيرة ولديهم لاعبين جيدين في وسط الملعب وطريقة لبناء الهجمات والزمالك يثق في قدراته ولدينا الحلول للتعامل معهم".

وأضاف "أتينا إلى هنا لتمثيل فريق كبير ولنبذل قصارى جهدنا ونقدم مباراة كبيرة بروح رياضية ولعب نظيف".

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو.