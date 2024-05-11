انتهت المباراة الفاصلة - المنصورة (0)-(0) سبورتنج.. الفريق السكندري للترقي

السبت، 11 مايو 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

المنصورة ضد سبورتنج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المنصورة ضد سبورتنج الفاصلة للتأهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة وإلى ركلات الترجيح.

ق72. حارس سبورتنج يمنع الهدف الأول لسبورتنج من انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ضغد متبادل بدون خطورة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سبورتنج المنصورة
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