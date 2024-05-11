أحمد ياسر لـ في الجول: نعرف متى ينتهي الدوري الليبي.. والجميع لعب نفس عدد المباريات عكس المصري

عدد أحمد ياسر لاعب فريق التحدي الليبي العديد من الفوارق بين الدوري الليبي والمصري مطلقا تصريحات نارية.

وقال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تجربة التحدي الليبي صنعت لي الفارق، انتصرنا على فريق النصر وسجلت هدف الفوز ويعتبر الأغلى في مشواري الكروي".

وأضاف "حقق التحدي الفوز على النصر لأول مرة منذ 10 أعوام، جماهير التحدي الكبيرة ساهمت في الفوز الغالي".

الفارق بين الدوري الليبي والمصري

تحدث ياسر عن الفارق بين الدوري الليبي والمصري إذ قال: "ما يميز الدوري الليبي أن جميع الأندية هنا جماهيرية".

وأكمل "الدوري الليبي قوي عكس المصري، لا توجد أندية شركات في ليبيا، ويوجد مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في الدوري الليبي".

وتابع "جميع المباريات تلعب في توقيت واحد، جميع الفرق سواسية، ولا يتم تمييز فريق على آخر في توقيت اللعب، توجد مساواة في توقيت المباريات".

وشدد "وجود أندية الشركات يضعف المسابقات، أقل مباراة لعبتها في ليبيا كان عدد الحضور 30 ألف مشجعا".

وأردف "لعبت للبنك الأهلي لفترة طويلة وأكبر عدد جماهيري في الملعب كان 50 مشجعا، لكن عندما كنت ألعب للمصري، كانت الجماهير تحضر بشكل كبير".

وواصل "انظر لجدول الدوري الليبي، جميع الفرق لعبت نفس عدد المباريات، لا يوجد فريق لعب مباريات أقل أو أكثر، الجميع لعب نفس عدد المباريات، الدوري في ليبيا سينتهي خلال الشهر الجاري، بينما في مصر لا يعرف أحد موعد انتهاء الدوري".

وأنهى حديثه قائلا: "سعيد بعودة غزل المحلة للدوري الممتاز مرة أخرى، وأتمنى تأهل المنصورة وبقية الفرق الشعبية".