بلا تغييرات.. الزمالك بالزي الأبيض الكامل ضد نهضة بركان
السبت، 11 مايو 2024 - 14:24
كتب : FilGoal
أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان غدا الأحد على ملعب الأخير في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.
على الجانب الآخر سيرتدي فريق نهضة بركان القميص البرتقالي والشورت الأسود على أن يلعب حارس مرماه اللون الأزرق الكامل.
وحضر الاجتماع الفني كل من عمرو أبو العز المدير الإداري وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.
وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو على استاد القاهرة.
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