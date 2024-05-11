حارس نهصة بركان: سنواجه فريقا متمرسا في إفريقيا.. والنهائيات تعتمد على تفاصيل صغيرة

السبت، 11 مايو 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

نهضة بركان المغربي

شدد حمزة حمياني حارس مرمة نهضة بركان على أن جميع لاعبي فريقه مستعدين لمواجهة الزمالك.

ويستعد نهضة بركان لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حمياني عبر قناة أون تايم سبورتس2: "جميع اللاعبين مستعدين ونتمنى أن نكون في يومنا ضد الزمالك ونحقق نتيجة إيجابية على ملعبنا لنرتاح في الإياب".

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وتابع "المباراة ستكون صعبة كونها نهائية وضد فريق صاحب خبرة ولديه لاعبين متمرسين ولكن لاعبينا أيضا لديهم خبرة كبيرة في أدغال إفريقيا وأعتقد أن المباراة ستكون متكافئة".

وأضاف "لم نخض مباراة الذهاب والإياب في قبل النهائي لظروف خاصة ولكن نحن لاعبين محترفين وأتمنى أن تسعفنا الحالة البدنية وأعتقد أن جميع اللاعبين بخير وخضنا مباراة قوية في نهائي كأس العرش".

وأتم "يجب أن نتحلى بالتركيز العالي لأن تلك المباريات تعتمد على تفاصيل صغيرة".

وتقام مباراة الذهاب غدا الأحد على ملعب نهضة بركان، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو المقبل.

نهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية حمزة حمياني
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