تين هاج: لا تهمني ثقة الملاك.. ولست قلقا من إقالتي

شدد إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه لا يهمه ثقة ملاك النادي فيه على الإطلاق أو حتى من الإقالة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "ثقة الملاك؟ عليك أن تطرح هذا السؤال عليهم وليس عليّ".

وأضاف "إنها وظيفتي وأنا أتحمل مسؤولية التحدث إليك، لا تهمني ثقتهم في، سأواصل العمل لتحسين فريقي".

وأخبره أحد الصحفيين بأن تمت إقالة لويس فان جال بعد تتويجه ببطولة كأس الرابطة فهل يشعر بالقلق.

رد عليه تين هاج قائلا: "لست قلقا من إقالتي، أعتقد أن لديهم المنطق السليم".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما تخسر 8 قلوب دفاع ولا يوجد لدينا ظهير أيسر، فإنهم يعلمون أن ذلك سيكون له تأثير سلبي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر أرسنال مؤقتا برصيد 83 نقطة.