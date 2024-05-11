خوسيلو: سنقرر مستقبلي في نهاية الموسم.. الآن أعيش حلما

السبت، 11 مايو 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

أعطى خوسيلو مهاجم ريال مدريد موعد أخذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع ناديه حاليا.

ويلعب خوسيلو مع الملكي على سبيل الإعارة من إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

وقال المهاجم البالغ من العمر 34 عاما لصحيفة ماركا: "سنقرر مستقبلي في نهاية الموسم، الآن أعيش حلما مع ريال مدريد".

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وأتم "أنا مستعد لتقديم أفضل ما لدي لريال مدريد".

وكشفت صحيفة آس الإسبانية في وقت سابق، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لم يكن صاحب قرار مشاركة خوسيلو أمام بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحل خوسيلو بديلا في الدقيقة 81، بينما كانت تشير نتيجة المباراة لتأخر ريال مدريد بهدف.

ونجح خوسيلو في تسجيل هدفين لصالح ريال مدريد في الدقيقتين 88، و90+1، ليقود فريقه إلى نهائي دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة آس أن دافيدي نجل أنشيلوتي كان السبب وراء إقناع مدرب ريال مدريد بإجراء تبديل ونزول خوسيلو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن دافيدي أصر على إجراء تبديل بنزول خوسيلو حتى أقنع أنشيلوتي بذلك.

وكانت نتيجة الذهاب في أليانز أرينا انتهت بالتعادل الإيجابي بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، بهدفين لكل فريق.

ويلعب دافيدي دورا كبيرًا في قرارات الجهاز الفني لريال مدريد، إذ ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية عقب تخطي ريال مدريد لمنافسه مانشستر سيتي بضربات الترجيح، أنه دافيد كان له دور في اختيار طريقة اللعب الدفاعية أمام سيتي، وفي اختيار منفذي ركلات الترجيح.

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