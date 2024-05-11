تشكيل العين - رحيمي وتراوري يقودان الهجوم في نهائي دوري أبطال آسيا
السبت، 11 مايو 2024 - 12:23
كتب : FilGoal
أعلن هيرنان كريسبو مدرب العين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد يوكاهوما مارينوز.
ويلتقي العين مع يوكاهوما مارينز على ملعب الأخير في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
ويشهد تشكيل العين تواجد سفيان رحيمي وعبد الكريم تراوري في خط الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: خالد عيسى.
الدفاع: يحيى نادر – كوامي أتوني كواديو – خالد هاشيمي – بندر محمد.
الوسط: ماتياس بالاسيوس – بارك يونج وو – محمد البلوشي.
الهجوم: أليخاندرو روميرو – عبد الركيم تراوري – سفيان رحيمي.
وكان العين قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الهلال السعودي.
نرشح لكم
استراحة نهائي أبطال آسيا - يوكوهاما (0)-(1) العين.. نهاية الشوط الأول مواعيد مباريات السبت - الأهلي ضد المحلة.. ونهائي دوري أبطال آسيا الكرخ: نرفض عقوبة صالح جمعة القاسية.. وسلكنا الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا صالح جمعة: أقسم بالله لم أبصق على الحكم.. وهذه حقيقة تواصل المنتخب معي لعنة تخطي الهلال مستمرة.. العين يخسر نهائي كأس الرابطة من الوحدة اليابان تتوج بلقب آسيا تحت 23 عاما.. وأوزبكستان مع منتخب مصر في أولمبياد 2024 بعد ارتباطه بعدة أندية مصرية.. عجمان يجدد عقد أزارو كأس قطر - حمدي فتحي يقود الوكرة للنهائي بالفوز على السد بركلات الترجيح