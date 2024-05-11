تشكيل العين - رحيمي وتراوري يقودان الهجوم في نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن هيرنان كريسبو مدرب العين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد يوكاهوما مارينوز.

ويلتقي العين مع يوكاهوما مارينز على ملعب الأخير في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويشهد تشكيل العين تواجد سفيان رحيمي وعبد الكريم تراوري في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: خالد عيسى.

الدفاع: يحيى نادر – كوامي أتوني كواديو – خالد هاشيمي – بندر محمد.

الوسط: ماتياس بالاسيوس – بارك يونج وو – محمد البلوشي.

الهجوم: أليخاندرو روميرو – عبد الركيم تراوري – سفيان رحيمي.

وكان العين قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الهلال السعودي.