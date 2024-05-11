رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة رحيل طارق مصطفى

نفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي نية فريقه في رحيل طارق مصطفى مدرب الفريق وتعيين شوقي غريب بدلا منه.

وتعادل البنك الأهلي مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال نصار عبر قناة المحور: "لم نتخذ أي قرارات انفعالية عقب مباراة إنبي وتعمدت نشر خبر تجديد الثقة في الجهاز الفني لنقضي على أي أقاويل".

وتابع "نملك جهاز فني قدير وما حدث ضد إنبي أمر وارد وخارج السياق وهناك نتائج مشابهة كبيرة في كرة القدم".

وأضاف "التعاقد مع شوقي غريب لتدريب الفريق؟ هو مدرب كبير ويشرف أي مكان ولكن نحن نبحث عن الاستقرار وليس هناك ما يدعو لتغيير الجهاز الفني والنتائج السيئة تحدث مع الفرق الكبرى في كل مكان".

ويحتل البنك الأهلي المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة صاحب المركز 15.