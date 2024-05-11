مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان

السبت، 11 مايو 2024 - 00:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوزيه جوميز

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية في المحاضرة، ومنح اللاعبين بعضي التعليمات استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وعقد جوميز جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها بعض التعليمات الفنية.

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وخاض اللاعبون فقرة بدنية أدوا خلالها تدريبات الجري حول الملعب بجانب فقرة خاصة للتدريب بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة المرمى تدريبات تحت إشراف لويس فيستني مدرب الحراس خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان.

وركز مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات من مسافات مختلفة.

وأدى اللاعبون فقرة فنية ركز خلالها جوميز على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

وخاض الفريق تقسيمة في نهاية المران، شهدت مشاركة الثنائي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق والكاميروني أندري بيكي المدرب العام .

وكان الزمالك قد هزم نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019.

وينطلق الذهاب يوم الأحد 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام الإياب في القاهرة يوم الأحد التالي 19 مايو.

الزمالك جوزيه جوميز
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