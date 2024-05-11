أحمد حمدي: نريد تحقيق هدف الزمالك بحصد لقب الكونفدرالية

يسعى أحمد حمدي لاعب الزمالك لتحقيق أول ألقابه مع الزمالك عند خوض نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

ويحل الأبيض ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد.

وقال حمدي عبر أون تايم سبورتس: "لا ننظر خلفنا، لدينا نهائي ونريد تحقيق هدف النادي ونأمل أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف "التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في النهائيات، ونريد أن تكون النتيجة في صالحنا".

وأكمل "لا أحد سيذكر الغيابات بل البطل، ولدينا قائمة مكونة من 30 لاعبا وكلهم على قدر المسؤولية، والموجود سيقدم مليار% من مجهوده لأجل جماهير الزمالك".

وأتم "سنخوض شوط أول ولدينا شوط آخر في مصر وبإذن الله نحسم البطولة".

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتقام المباراة على ملعب بلدية بركان والذي أُفتتح عام 2014، ويتسع لـ 10 آلاف مشجع.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة مساءَ بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

ويعلق على المباراة جواد بده، ومحمد فوزي

وسيلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد الموالي الموافق 19 مايو إيابا لحسم اللقب.

الحكم

يدير الكيني بيتر واويرو كاماكو المباراة ويعاونه جيلبر كيبوكيتش وستيفن إليزار.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه توم أبينجيل وديانا شيكوتيشا.

ولم يسبق لواويرو قيادة أي مباراة للزمالك من قبل بينما قاد 6 مباريات للفرق المصرية.

في المقابل أدارة واويرو مباراة واحدة من قبل لنهضة بركان كانت بعام 2020 ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك مع نهضة بركان من قبل في نهائي نسخة 2019 للكونفدرالية.

وفاز نهضة بركان أمام أنصاره بهدف لابا كودجو ذهابا، وبنفس النتيجة فاز الزمالك إيابا بهدف محمود علاء، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للأبيض.