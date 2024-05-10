المندوه: لاعبو الزمالك قادرين على تعويض الغيابات في نهائي الكونفدرالية

يأمل حسام المندوه أمين صندوق الزمالك أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية ضد نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل في ذهاب النهائي على ملعب بركان البلدي.

وقال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عبر موقع النادي: "أمام دريمز حققنا نتيجة جيدة بالفوز 3-0، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان".

وأكمل "الزمالك يعاني من غيابات مؤثرة أمثال شيكابالا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري، ولاعبو الزمالك قادرين على تعويض الغيابات في الذهاب".

وأتم "أنوقع مستوى جيد جدا من الزمالك ونهضة بركان، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية لكي تكون مباراة العودة أسهل".

وأشاد أمين صندوق الزمالك باستقبال مسؤولي نادي نهضة بركان لبعثة الأبيض فور وصولها إلى المغرب، موضحاً أن الزمالك سيجهز استقبالاً يليق ببعثة نهضة بركان خلال لقاء العودة في القاهرة .

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتقام المباراة على ملعب بلدية بركان والذي أُفتتح عام 2014، ويتسع لـ 10 آلاف مشجع.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة مساءَ بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

ويعلق على المباراة جواد بده، ومحمد فوزي

وسيلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد الموالي الموافق 19 مايو إيابا لحسم اللقب.

الحكم

يدير الكيني بيتر واويرو كاماكو المباراة ويعاونه جيلبر كيبوكيتش وستيفن إليزار.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه توم أبينجيل وديانا شيكوتيشا.

ولم يسبق لواويرو قيادة أي مباراة للزمالك من قبل بينما قاد 6 مباريات للفرق المصرية.

في المقابل أدارة واويرو مباراة واحدة من قبل لنهضة بركان كانت بعام 2020 ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك مع نهضة بركان من قبل في نهائي نسخة 2019 للكونفدرالية.

وفاز نهضة بركان أمام أنصاره بهدف لابا كودجو ذهابا، وبنفس النتيجة فاز الزمالك إيابا بهدف محمود علاء، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للأبيض.