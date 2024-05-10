بالمر لاعب الشهر.. ودايش أفضل مدرب في إبريل بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 10 مايو 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

كول بالمر لاعب تشيلسي

فاز كول بالمر نجم تشيلسي بجائزة لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي.

ونجح بالمر في تسجيل 7 أهداف، وصناعة هدف، خلال شهر إبريل.

وشارك بالمر حتى الآن خلال الموسم في 30 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 21 هدفا وصنع 9 أهداف.

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وتفوق بالمر على منافسيه على الجائزة كاي هافيرتز (أرسنال)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون).

وفاز كول بالمر بجائزة أفضل لاعب بفريق تشيلسي في الموسم الحالي 2023/2024.

ونظم تشيلسي حفل لتقديم الجوائز للاعبين عن الأفضل في الموسم.

وحصل بالمر على جائزتين لأفضل لاعب في تشيلسي، الأولى مقدمة من النادي والثانية بتصويت اللاعبين.

وأصبح بالمر رابع لاعب في تشيلسي يتوج بالجائزتين في موسم واحد بعد إدين هازارد وويليان وتياجو سيلفا.

كما فاز شون دايش المدير الفني لـ إيفرتون، بجائزة أفضل مدرب في شهر أبريل.

وتفوق دايش على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال.

ونجح دايش في قيادة إيفرتون للفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مثلها، خلال شهر إبريل، ليضمن لفريقه البقاء في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي بالمر
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