رئيس نهضة بركان: اسم الزمالك معروف في إفريقيا.. وهذا ما أتمناه للمباراة النهائية

أبدى حكيم بن عبد الله رئيس نادي نهضة بركان المغربي تطلعه لمنافسة جيدة بين فريقه وبين الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رئيس النادي المغربي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نحن نتواجد في المطار لاستقبال أشقائنا المصريين. معتادون في علاقتنا مع الأندية المصرية على ذلك، وحين نذهب إلى مصر يستقبلوننا استقبالا رائعا".

وأضاف "إن شاء الله تكون مباراة جيدة كما تحدثت مع رئيس بعثة الزمالك، وليفوز الفريق الذي في يومه".

وأكمل "المهم أن نشرف كرة القدم الإفريقية، وليفوز الفريق الأفضل عن جدارة واستحقاق".

وتابع بن عبد الله "الفريقان يستحقان التواجد في النهائي. اسم الزمالك معروف إفريقيا فهو فريق قوي لديه تجارب كبيرة، وفريق نهضة بركان لديه تجاربه وتراكماته في إفريقيا وسبق لنا لعب النهائي ضد الزمالك".

وواصل "نتمنى الاستفادة من هذه التجارب وتكون الكأس لنا وحظ سعيد للجميع".

واختتم "بالنسبة لي النهائي سيحسم في مصر لأن الإياب هناك. ستكون أجواء رائعة لكرة القدم في مصر والمغرب وتبقى الأخوة بين المصريين والمغاربة فلدينا قواسم مشتركة عديدة".

وينطلق لقاء الإياب يوم الأحد 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تُلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم الأحد التالي 19 مايو.