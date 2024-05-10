رومانو: بطل العالم.. برشلونة يحسم أولى صفقات الصيف

الجمعة، 10 مايو 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

جيدو روديجيز - الأرجنتين - أوروجواي - كوبا أمريكا 2021

حسم برشلونة صفقته الصيفية الأولى وفقا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو.

وتوصل برشلونة لاتفاق شفهي مع جيدو رودريجيز لاعب منتخب الأرجنتين ولاعب وسط ريال بيتيس.

وسيوقع اللاعب مع برشلونة لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

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وينتهي عقد روريجيز مع بيتيس بنهاية الموسم الحالي، وتحديدا في 30 يونيو 2024.

وسبق لبطل العالم 2022 اللعب مع ريفر بليت وديفينسا في الأرجنتين، وكلوب تيخوانا وكلوب أمريكا في المكسيك، قبل انتقاله إلى بيتيس في يناير 2020.

في الإطار ذاته ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الوكيل البرتغالي خورخي مينديز عرض داروين نونيز مهاجم ليفربول على برشلونة، وذلك للتعاقد معه في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي في الصيف الجاري.

وتشير الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي يرغب في الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل لكنه من المتوقع أن يطلب زيادة كبيرة في راتبه.

الأمر الذي يجعل برشلونة يفكر في عدم تجديد تعاقده وتوفير راتبه الضخم خاصة أن النادي يعاني كثيرا في الأمور المتعلقة برواتب اللاعبين.

على الجانب الآخر سيواجه برشلونة صعوبة في حالة رغب في التعاقد مع نونيز، وذلك لأن من المتوقع أن يطلب ليفربول مبالغ مالية كبيرة نظير التخلي عن مهاجمه.

كل هذا يأتي في الوقت الذي يواجه فيه نونيز أزمة مع جماهير ليفربول بسبب الهجوم عليه بعد إهدار العديد من الفرص السهلة في مباراة توتنام السابقة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا الثاني الذي تغلب عليه في الجولة الماضية 4-2.

برشلونة جيدو رودريجيز
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