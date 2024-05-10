تصفيات كأس العالم 2026 - كاف يوافق على طلب مصر بتعديل موعد مباراة بوركينا فاسو

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تعديل موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر يونيو المقبل، ثم يلتقي بعد أيام قليلة مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وأرسل الاتحاد المصري خطابا لنظيره كاف بناءً حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب بتعديل موعد المباراة لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين .

وكان مقررا إقامة مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم 7 يونيو ثم إقامة مباراة مصر ضد غينيا بيساو خارج البلاد في العاشر من يونيو.

وبعد موافقة كاف على القرار ستقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم 6 يونيو بدلا من 7 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

🚨 | كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو 🇪🇬 وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ، بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب… pic.twitter.com/bLMeDDfNa5 — EFA.eg (@EFA) May 9, 2024

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

يذكر أن المغرب سيستضيف مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة لحساب مجموعة مصر بتصفيات المونديال. (طالع التفاصيل)