العدد أصبح 5.. المغرب يستضيف مباراتين لحساب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026

الخميس، 09 مايو 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

منتخب جيبوتي

يستضيف المغرب مباراتين ضمن مباريات مجموعة الأولى والتي تضم منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فإن المغرب سيحتضن 8 مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على ملاعبه في شهر يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن الاتحادات الإفريقية قررت خوض مبارياتها الإقصائية على ملاعب المغرب، نظرا لعدم موافقة الاتحاد الإفريقي (كاف) على ملاعبهم بسبب عدم موافقة المعايير الدولية.

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وستقام مباراة سيراليون وجيبوتي لحساب الجولة الثالثة يوم 5 يونيو المقبل على ملعب العبدي بالجديدة.

وفي الجولة الرابعة سيحل منتخب إثيوبيا ضيفا على جيبوتي في نفس الملعب يوم 8 يونيو المقبل.

وجاءت قائمة المباريات التي يستضيفها المغرب:

سيراليون – جيبوتي (5 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

إفريقيا الوسطى – تشاد (5 يونيو 2024) ملعب الشرفي بوجدة

جامبيا – سيشل (8 يونيو 2024) الملعل البلدي ببركان

جيبوتي – إثيوبيا (8 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

ساو تومي – ليبيريا (8 يونيو 2024) الملعب الشرفي بوجدة

غينيا – موزمبيق (8 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

تشاد – جُزر القُمر (8 يونيو 2024) الملعب الشرفي بوجدة

سيشل – بوروندي (8 يونيو 2024) الملعب البلدي ببركان

يذكر أن 3 مباريات في الجولتين الأولى والثانية لحساب المجموعة الأولى أقيمت في المغرب وهي: إثيوبيا 0-0 سيراليون وبوركينا فاسو 1-1 غينيا بيساو وإثيوبيا 0-3 بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

ويلتقي منتخب مصر يوم 5 يونيو المقبل مع بوركينا فاسو، ثم يحل ضيفا يوم 8 يونيو على غينيا بيساو.

وخاطب منتخب مصر الاتحاد الدولي (فيفا) لتأجيل مواجهة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة. (طالع التفاصيل من هنـا)

جيبوتي مجموعة مصر تصفيات كأس العالم 2026 المغرب سيراليون
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