مران الزمالك - تقسيم الفريق إلى مجموعتين قبل مواجهة نهضة بركان

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب أكاديمية جامعة بركان ، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وتولى أعضاء الجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

وحرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب، وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة على التواجد في المران لمساندة الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.

وفي سياق متصل قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب أكاديمية جامعة بركان، لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وتولى جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على تدريب مجموعة، في حين تولى أندري بيكي المدرب العام قيادة المجموعة الأخرى.

ووجه أعضاء الجهاز الفني اللاعبين ومنحوهم التعليمات خلال الفقرة الفنية.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في ختام المران، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات باستمرار خلال التقسيمة وتوجيههم لتنفيذ الجمل الفنية بالشكل الأمثل.

وخصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على التسديدات على المرمى في ختام المران.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت حوالي 6 ساعات تقريبا استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.