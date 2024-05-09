"ميسي الصغير" على أعتاب لندن.. تشيلسي يقترب من ضم استيفاو موهبة بالميراس

يواصل تشيلسي الإنجليزي محاولاته لإنهاء مفاوضاته مع بالميراس البرازيلي لضم الموهبة الشابة استيفاو.

وحسبما كشف فابريزو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورتس" فإن تشيلسي توصل لاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب.

وأشار إلى أن الناديان في مفاوضات جارية ويسعى تشيلسي لإتمام المفاوضات في الأيام المقبلة لتفادي أي مفاجأة.

وأوضح الإيطالي إلى أن تشيلسي يؤمن استيفاو موهبة كبيرة بين أقرانه في جيله.

ويمتلك اللاعب البالغ 17 عاما شرطا جزائيا في تعاقدمع بالميراس يقدر بـ 45 مليون يورو.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية يمتلك بالميراس 70% من حقوق بيع اللاعب أي أنه سيحصل على 31.5 مليون يورو حال بيعه، بينما يمتلك اللاعب ووكلاءه 30% من الحقوق المالية.

وبرز اسم استيفاو كثيرا في آخر عامين عقب تألقه في دوري الشباب وبطولة كأس ساو باولو للشباب مع بالميراس.

اللاعب المُلقب بـ "ميسي الصغير" توج بـ 8 ألقاب في جميع فئات الناشئين والشباب مع بالميراس منذ انمضامه في 2021 قادما من كروزيرو.

وشارك لأول مرة الموسم الماضي في الدوري البرازيلي مع بالميراس وأصبح رابع أصغر لاعب يشارك مع بالميراس بعمر 16 عاما و8 أشهر.

ومع الفريق الأول لبالميراس توج بلقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي ثم لقب بطولة الولاية العام الجاري.

وسجل منذ أسابيع هدفه الأول في كوبا ليبرتادوريس بأول مباراة قارية له، وأًصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا للفريق بعمر 16 عاما و11 شهرا و18 يوما بعد إندريك وهيتور.

ويشغل استيفاو مركز الجناح الأيسر والأيمن، وفي حال توصله لاتفاق مع تشيلسي سينضم لهم بمجرد إتمامه عامه الـ 18، أي الموسم بعد المقبل.

وارتبط اسم اللاعب من قبل بالانتقال لبرشلونة وباريس سان جيرمان وأرسنال لكن دون أن يتوصلوا لاتفاق مع بالميراس.

ويواصل تشيلسي ضمه للمواهب الشابة في أمريكا الجنوبية بعد ضم أندري سانتوس من فاسكو دا جاما وأنجيلو وديفيد واشنطن من سانتوس، وكذلك كينيدري بايز من إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري والذي سيلعب للفريق بدءا من 2025 عندما يتمم عامه الـ 18.