أتوبيس مكشوف واحتفالات جنونية بعد تأهل غزل المحلة للدوري الممتاز

استمرت احتفالات جماهير غزل المحلة بعودة الفريق رسميا للدوري الممتاز، بحصد بطاقة المركز الثاني من دوري المحترفين 2023-24.

واحتفلت الجماهير مع لاعبو الفريق الذين تواجدوا في أتوبيس مكشوف يجوب مدينة المحلة احتفالا بالصعود.

وتأهل بتروجت سلفا إلى الدوري الممتاز قبل 3 جولات، وترك بطاقة المركز الثاني محصورة بين أكثر من فريق وحسمها زعيم الفلاحين.

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بطل موسم 1972-73 تأهل بعد صراع شرس مع حرس الحدود في دوري المحترفين حتى الدقائق الأخيرة من عمر المسابقة وخطف بطاقة التأهل الثانية خلف بتروجت.

ولم يمتد غياب زعيم الفلاحين عن الممتاز سوى موسم وحيد بعدما هبط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالخسارة من حرس الحدود نفسه، وهبط كلاهما سويا.

ورفع غزل المحلة رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني وحل حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وسيخوض الدورة الرباعية مع 3 فرق من دوري القسم الثاني (ب) لتحديد ثالث المتأهلين للممتاز.

وسيسجل زعيم الفلاحين المشاركة رقم 50 وسط الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

النادي الذي تأسس عام 1936 والمُلقب بـ "أرجنتين مصر" توج بلقب الدوري المصري من قبل 1972-73 وظل كأس مصر عصيا عليه بخسارة النهائي 6 مرات.

وسبق أن خسر فرصة التتويج بلقب السوبر المصري في 2001 ضد الزمالك ونهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى في 2022.

وسبق أن شارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا مرتين في 1974 وخسر في النهائي ثم ودع في 1975 من نصف النهائي.

وتوقف مشواره في ربع النهائي من كأس الكؤوس الإفريقية في 2002.

وخاض غزل المحلة الموسم الجاري 28 مباراة في الدور الأول ومرحلة التأهل.

وقاده 3 مدربين الموسم الجاري هم: خالد عيد (8 مباريات) وحسام عبد العال (9 مباريات) وأحمد عيد عبد الملك (11 مباراة).

فاز الفريق في 13 مباراة وتعادل في 13 وخسر مباراتين كانا مع خالد عيد.

ويتصدر عبده يحيى ترتيب هدافي الفريق برصيد 7 أهداف ويليه محمد جابر برصيد 6 أهداف ثم رجب مارو برصيد 4 أهداف.