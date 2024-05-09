"شكرا يورجن".. ليفربول يعلن موعد حفل وداع كلوب

الخميس، 09 مايو 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أعلن ليفربول موعد حفل وداع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والذي سيشهد تواجد تواجد نجوم رياضيين وفنانيين.

وتقام الحفل يوم الثلاثاء 28 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في "إم آند إس بنك أرينا" بمدينة ليفربول، والذي يتم فيه تنظيم أحداث ترفيهية وفعاليات كبرى، ويتسع لـ 9 آلاف مقعد.

وكشف ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن الحفل سيشهد استعراض لذكريات كلوب وأبرز اللحظات مع الفريق.

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وسيجيب كلوب خلال الحفل على أسئلة بيتر ماكدويل المذيع الداخلي لملعب أنفيلد.

وعلق كلوب في تصريحات عبر الموقع الرسمي للريدز: "ستكون ليلة خاصة للغاية، مع مشاركة الكثير من الذكريات الرائعة والموسيقى الرائعة، أتطلع حقًا لقضائها مع الجماهير، القلب النابض لهذا النادي الرائع والفريد من نوعه".

وكشف النادي عن سعر التذاكر للجماهير، والتي ستبلغ 37 جنيها إسترلينيا.

كما أعلن ليفربول، أنه سيتم التبرع بمبيعات التذاكر لوداع كلوب، إلى مؤسسة ليفربول الخيرية الرسمية للنادي.

وقضى يورجن كلوب مع ليفربول 9 سنوات، حيث تولى المسؤولية في أكتوبر 2015.

ونجح المدير الفني الألماني في جلب لقب الدوري الإنجليزي لليفربول بعد غياب 30 عاما، وكذلك التتويج بالبطولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وبطولتين لكأس الرابطة، وبطولة لكأس إنجلترا، والدرع الخيرية، وجائزة أفضل مدرب في العالم.

ليفربول كلوب الدوري الإنجليزي
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