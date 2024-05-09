أول تصريحات حسين لبيب بعد وصول الزمالك إلى المغرب

أبدى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك إعجابه بالاستقبال الذي حظي به فريقه عقب الوصول إلى المغرب.

يأتي ذلك استعدادا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال لبيب في تصريحات إعلامية نقلها موقع البطولة المغربي على هامش وصول بعثة الزمالك: "وجدنا استقبالا مميزا من جانب المسؤولين، والمطار منظم".

وأضاف "نتوقع أن تكون المباراة جيدة بين الفريقين، وإن شاء الله الأفضل سيفوز".

واختتم "نشكر الإخوة والأصدقاء المغاربة على هذه الاستقبال، وإن شاء الله كل الأمور ستسير على ما يرام".

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأحد على أرضية الملعب البلدي لبركان في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.