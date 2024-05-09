دوري المحترفين – دكرنس آخر الهابطين للقسم الثاني (ب) واستمرار أسوان في ختام الموسم

أكمل دكرنس عقد الفرق الهابطة من دوري المحترفين إلى الدرجة الثانية (ب) الموسم المقبل، بينما يستمر أسوان الموسم المقبل رفقة المحترفين.

وانتصر أسوان على جمهورية شبين بنتيجة 2-1 وبنفس النتيجة فاز دكرنس على مصر للمقاصة في ختام الموسم من دوري المحترفين 2023-24.

ويهبط آخر 6 فرق من مرحلة الهبوط في دوري المحترفين إلى الدرجة الثانية (ب)، ويعوضهم 6 فرق تصدرت مجموعاتها في دوري القسم الثاني (ب) في الموسم المقبل.

وسبق أن هبطت فرق النجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين وجمهورية شبين ومكادي للدرجة الثانية (ب) وانحصرت بطاقة الهبوط الأخيرة بين أسوان ودكرنس.

وأنهى زهرة الجنوب الموسم في المركز الرابع بمرحلة الهبوط برصيد 38 نقطة، وارتفع رصيد دكرنس لـ 36 نقطة.

واحتاج دكرنس تعثر أسوان من أجل استمراره وسط دوري المحترفين لموسم آخر، لكن ذلك لم يحدث.

وتقدم أسوان بثنائية محمد ناجي "جدو" ومحمد أسامة، وتقلص الفارق في الشوط الثاني لجمهورية شبين.

وفي الفيوم تقدم دكرنس بثنائية أحمد عيد ومؤمن سمير، وسجل مصر للمقاصة هدفا متأخرا لم يغير النتيجة.

وبذلك هبط كل من: دكرنس النجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين وجمهورية شبين ومكادي إلى دوري الدرجة الثانية (ب).

بينما صعدت فرق المنصورة والترسانة وديروط وكهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس وسبورتنج لدوري المحترفين الموسم المقبل.

يذكر أن السداسي الصاعد يمتلك فرصة للتأهل للدوري الممتاز من خلال الملحق والدورة الرباعية مع حرس الحدود. (طالع التفاصيل الكاملة من هنا)