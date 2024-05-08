دوري المحترفين – حلم العودة للممتاز مستمر.. حرس الحدود إلى الدورة الرباعية

حجز حرس الحدود بطاقة التأهل إلى الدورة الرباعية باحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين.

وتأهل بتروجت وغزل المحلة إلى الدوري الممتاز باحتلال المركزين الأول والثاني في الترتيب.

وحافظ حرس الحدود على المركز الثالث بعد تعادل سلبي مع القناة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأنهى حرس الحدود الموسم برصيد 49 نقطة من 28 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن لافيينا الذي أنهى الموسم رابعا و3 نقاط عن وادي دجلة الخامس.

وسيخوض حرس الحدود دورة رباعية من 3 فرق متأهلة من ملحق القسم الثاني (ب) لحسم المتأهل الأخير إلى الدوري الممتاز.

ملحق القسم الثاني (ب)

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط،، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

مواعيد المباريات

ديروط × الترسانة - استاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

المنصورة × سبورتنج – استاد بتروجت يوم 11 مايو.

منتخب السويس × كهرباء الإسماعيلية - استاد بتروجت يوم 12 مايو.

الدورة الرباعية

سيتأهل 3 فرق من القسم الثاني (ب) لمواجهة حرس الحدود في دور مجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل المتصدر للدوري الممتاز.

مواعيد المباريات

الجولة الأولى – السبت 18 مايو

الجولة الثانية – السبت 25 مايو

الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو

الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو

الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو

الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو