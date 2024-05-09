التشكيل - سمير يقود دفاع زد.. وفادي فريد أساسي في هجوم سموحة

الخميس، 09 مايو 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

دوكو دودو - سموحة - زد

يبدأ محمد سمير في قيادة دفاع زد لمواجهة سموحة في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

ويعوض سمير قائد زد غياب محمد إسماعيل بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية ضد المقاولون العرب.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوميز: أتحمل المسؤولية أمام سموحة.. وشحاتة قدم مباراة جيدة سموحة ينتصر على الزمالك بهدف ليادي الأول في الدوري زد يعلن مواعيد اختبارات البراعم عمار حمدي: أهدرنا الكثير من الفرض ضد زد.. وسجلت بسبب زملائي

وفي المقابل يبدأ فادي فريد أساسيا في هجوم سموحة لتعويض غياب حسام حسن الموقوف بعد طرده ضد الزمالك.

ويبدأ أبو بكر ليادي الذي سجل ضد الزمالك أول أهدافه في الدوري خلال المباراة الماضية أساسيا كجناح.

وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" – جاستس أرثر – طارق علاء – إسلام جابر

الوسط: دوكو دودو – عمرو قلاوة – محمد متولي "كناريا"

الهجوم: محمد سعيد "مكرونة" – فادي فريد – أبو بكر ليادي

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش - محمد سمير – إسلام عبد اللاه – أحمد عبد النبي

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – مُعط ماجاسا – أحمد الصغيري

الهجوم: مصطفى سعد – ديلسون كاموني - عبد الرحمن البانوبي

ويحتل زد المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

سموحة الدوري المصري زد
نرشح لكم
زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري عبد الرحمن مجدي: مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز بها.. ويجب أن يعلم الجميع معاناتنا انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(2) زد.. فوز الضيوف صاروخية عبد الرحمن مجدي تهدي الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام الداخلية إيقاف مابولولو مباراتين وعقوبة ضد العشري بـ عقوبات مواجهة الأهلي ضد الاتحاد انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) الداخلية.. فوز قاتل التشكيل - باسم مرسي أساسي مع الإسماعيلي ضد الداخلية عبد الملك: هدف غزل المحلة العودة للمربع الذهبي في الدوري.. وما أسعدني فرحة الجماهير
أخر الأخبار
كواليس مباراة ريال مدريد وبايرن.. أجواء تشاهدها لأول مرة في سانتياجو برنابيو 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري السعودي - الأخدود (0)-(2) النصر.. رونالدو يقترب من التاريخ 7 دقيقة | سعودي في الجول
زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
العدد أصبح 5.. المغرب يستضيف مباراتين لحساب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 47 دقيقة | منتخب مصر
"شكرا يورجن".. ليفربول يعلن موعد حفل وداع كلوب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أول تصريحات حسين لبيب بعد وصول الزمالك إلى المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
إنجاز غاب لما يفوق القرن.. سان جيلواز يحقق رقما تاريخيا بكأس بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
على رأسهم حجازي.. 5 غيابات عن مواجهة جيرارد في اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية