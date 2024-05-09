التشكيل - سمير يقود دفاع زد.. وفادي فريد أساسي في هجوم سموحة

يبدأ محمد سمير في قيادة دفاع زد لمواجهة سموحة في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

ويعوض سمير قائد زد غياب محمد إسماعيل بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية ضد المقاولون العرب.

وفي المقابل يبدأ فادي فريد أساسيا في هجوم سموحة لتعويض غياب حسام حسن الموقوف بعد طرده ضد الزمالك.

ويبدأ أبو بكر ليادي الذي سجل ضد الزمالك أول أهدافه في الدوري خلال المباراة الماضية أساسيا كجناح.

وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" – جاستس أرثر – طارق علاء – إسلام جابر

الوسط: دوكو دودو – عمرو قلاوة – محمد متولي "كناريا"

الهجوم: محمد سعيد "مكرونة" – فادي فريد – أبو بكر ليادي

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش - محمد سمير – إسلام عبد اللاه – أحمد عبد النبي

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – مُعط ماجاسا – أحمد الصغيري

الهجوم: مصطفى سعد – ديلسون كاموني - عبد الرحمن البانوبي

ويحتل زد المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.