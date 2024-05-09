رقم يتحقق للمرة الرابعة.. غينيا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى أوليمبياد باريس

تأهل منتخب غينيا إلى أوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز على حساب إندونيسيا بهدف نظيف، في المباراة الفاصلة للتأهل للألعاب الأوليمبية.

أحرز هدف منتخب غينيا إلياكس موريبا في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب كليرفونتين في العاصمة الفرنسية.

وحصل المنتخب الغيني على المركز الرابع في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، فيما حصل منتخب إندونسيا على المركز الرابع في بطولة آسيا، ليخوضا مباراة فاصلة للتأهل للأوليمبياد.

وحجز منتخب غينيا المقعد الأخير في الأوليمبياد، ليكتمل دور المجموعات:

المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة - نيوزيلاندا - غينيا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - العراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - الدومينيكان - أوزبكستان.

المجموعة الرابعة: باراجواى - مالى - الكيان - اليابان

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل فيها 4 منتخبات إفريقية إلى منافسات كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، بعد بطولات سيدني 2000، وأثينا 2004، ولندن 2012، وباريس 2024.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في فرنسا، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.